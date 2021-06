Het model- en serienummer van uw Philips Satinelle-epilator, ladyshave of tondeuse staat op het handvat van het apparaat geprint.



Het modelnummer is vaak nodig bij het registreren van uw product of bij het zoeken naar informatie over uw specifieke model. Dit begint met de letters BR of HP, gevolgd door drie of vier cijfers.



Het serienummer staat onder het modelnummer. Dit nummer wordt gebruikt om de productiedatum van uw product te bepalen en heeft de indeling JJWW.