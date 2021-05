Net als ieder ander mesje worden de mesjes van uw OneBlade na verloop van tijd bot, waardoor er meer aan het haar wordt getrokken en de trimresultaten minder worden. Daarom is het belangrijk deze mesjes regelmatig te vervangen.

We adviseren om de mesjes om de vier maanden te vervangen. Dit kan echter variëren afhankelijk van het gebruik en haartype. Als u heel dik haar hebt of als u de OneBlade zeer regelmatig gebruikt, moet u de mesjes mogelijk eerder dan vier maanden vervangen. Als uw gebruik niet zo intensief is, kunnen de mesjes veel langer meegaan.

Uw OneBlade is uitgerust met een slijtage-indicator. Dit betekent dat u tijdens het gebruik een groen stuk op uw mes ziet ontstaat. Dit stuk wordt ook aangegeven met pijlen aan de zijkant. Zodra dit stuk helemaal groen is, weet u dat het tijd wordt voor een nieuw mesje.

Bezoek onze website om nieuwe mesjes te kopen voor uw Philips OneBlade.