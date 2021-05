Laad uw Philips-verzorgingsapparaten voor mannen op wanneer de oplaadindicator op de behuizing van uw trimmer aangeeft dat de batterij bijna leeg is. Als er geen oplaadindicator op uw apparaat zit, laad het apparaat dan op wanneer het langzamer werkt dan normaal.Voor de meeste groomers is de normale oplaadtijd 1 tot 8 uur. Als u uw apparaat voor de eerste keer oplaadt, raden wij aan het minimaal 3 uur op te laden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor specifieke oplaadinstructies voor uw model.

Apparaten op batterijen

Sommige Philips-apparaten werken op AA-wegwerpbatterijen. Om deze apparaten op te laden, moet u ervoor zorgen dat de wegwerpbatterijen niet leeg zijn. Als de trimmer niet kan worden ingeschakeld of langzamer werkt dan voorheen, is het tijd om de batterijen te vervangen.

Gebruik alleen de wegwerpbatterijen zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Gebruik geen combinatie van verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen. Zorg er bij het plaatsen van nieuwe batterijen voor dat de + en - polen van de batterij in de juiste richting wijzen.