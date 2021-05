Poetsmodi

Clean-modus

Deze modus heeft een hogere trillingsfrequentie in vergelijking met de standaardmodus en biedt grondigere reiniging. De poetstijd is 2 minuten.



Deep Clean-modus

U kunt deze modus kiezen voor intensievere reiniging. Deze modus is krachtiger dan alle andere modi. De poetstijd is 3 minuten.



White-modus

In deze modus is de totale poetstijd 2,5 minuut. De eerste 2 minuten zijn om te poetsen en de laatste halve minuut is om te polijsten.



Polish-modus

Deze modus duurt 1 minuut. De tandenborstel heeft een lagere trillingsfrequentie dan in de standaard poetsmodus.



Gum Care-modus

Deze modus heeft een massagecyclus van 1 minuut na de standaard poetsmodus van 2 minuten, om zo uw tandvlees te reinigen. De poetstijd is 3 minuten.



Gum Health-modus

Deze modus heeft een verlengde massagecyclus na de standaard poetsmodus van 2 minuten, om zo uw tandvlees te reinigen. De poetstijd is 3 minuten en 20 seconden



Sensitive-modus

Deze modus heeft een lagere trillingsfrequentie in vergelijking met de standaardmodus. De poetstijd is 2 minuten.



Tongue Care-modus

Deze modus duurt 20 seconden en is speciaal ontworpen om uw tong te reinigen, samen met de Tongue Care-opzetborstel. De poetstijd is 20 seconden