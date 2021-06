Intense Pulsed Light is een technologie die sinds 1996 in gebruik is voor het verwijderen van haar. Er zijn in de loop van de tijd geen gevallen van ernstige bijwerkingen of ernstige beschadiging gerapporteerd door langdurig gebruik van lichtapparatuur. Philips Lumea is ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende dermatologen en getest bij meer dan 2000 vrouwen. Het apparaat voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften voor apparaten voor thuisgebruik. Zoals bij elk ander huidverzorgingsproduct geldt dat het belangrijk is om het apparaat overeenkomstig de gebruikershandleiding te gebruiken.