Als het gat kleiner lijkt te zijn en de baby heeft moeite met drinken, dan is het puntje waarschijnlijk verstopt. Rol het puntje van de speen tussen je duim en wijsvinger om ophopingen los te maken en zo de verstopping te verwijderen. Reinig spenen na elk gebruik met een mild schoonmaakmiddel en water. Rol het puntje van de speen tussen je vingers om ervoor te zorgen dat alle achtergebleven restjes worden verwijderd.

Als het gat groter lijkt te zijn of een andere beschadiging of zwakke plek zichtbaar is, vervang de speen dan door een nieuwe. Uit hygiënisch oogpunt adviseren wij u spenen na 3 maanden te vervangen.