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Arrêté
SH98/70
SP9860/13R1
SP9821/12
SP9861/13
SP9861/16R1
Lames NanoTech precision
Convient aux SP981X, SP982X et SP986X
Les têtes de rechange SH98 sont compatibles avec tous les rasoirs S9000 Prestige à têtes arrondies (SP981X, SP982X et SP986X). Elles ne sont pas compatibles avec les rasoirs angulaires S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X et SP988X) qui utilisent le modèle ultérieur SH91. Les têtes de rechange SH91 sont compatibles avec tous les rasoirs S9000 Prestige, qu'ils soient équipés de têtes angulaires ou arrondies.
1. Retirez la plaque supérieure de l'unité de rasage. 2. Installez la nouvelle solution de support de tête de rasage. 3. Pour réinitialiser le rasoir, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant plus de 5 secondes.
La solution améliorée facilite encore plus l'entretien de votre rasoir Philips. Ce nouveau format vous permet d'installer vos nouvelles têtes de rasage en deux étapes seulement, facilitant ainsi un nettoyage impeccable du rasoir, pour un rasage quotidien optimal.
3.9
sur 6
38
Avis
plclr
24/11/2022
France
Excellent !
Efficacité ; vitesse ; simplicité ; robustesse ; meilleur que tous mes nombreux rasoirs antérieurs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SH98/80 Têtes de rasage de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SH98/80 Têtes de rasage de rechange
Francis78
28/07/2019
France
Un rasoir performant avec un super design
Je ne suis pas à mon 1er rasoir électrique Philips J'avais été déçu par la tête de rasage de mon dernier rasoir Philips qui était agressive pour ma peau et pourtant il était de la génération juste avant Ce modèle m'a réconcilié avec la Marque car le rasage sur ma peau sensible devient un plaisir et ceci même avec une barbe de plusieurs jours (silence, douceur et maniabilité) J'ai recensé les points positifs ci-après. Je n'ai pas trouvé de point négatif hormis le prix de la tête de rasage séparé que j'ai finalement achetée en promotion sur la Boutique Philips A noter que Philips a changé sa stratégie pour le nettoyage avec ce modèle car il n’y a plus de station SmartClean et je préfère car c'est plus facile de nettoyer la tête soi même sous le robinet et c'est aussi moins couteux Je suis donc très satisfait de mon achat et je recommande si votre budget vous le permet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SH98/70 Têtes de rasage de rechange
Oui, je recommande ce produit
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Deric99
30/01/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Ce produit est très efficace-facile d'utilisation
Pour son efficacité et sa fiabilité ainsi que sa facilité d'utilisation
Avantages
Facile d'entretien
Contre
Manque un chargeur à fil et secteur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SH98/70 Têtes de rasage de rechange
Oui, je recommande ce produit
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