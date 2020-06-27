Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SH98/70
SP9860/13R1
SP9821/12
SP9861/13
SP9861/16R1
NanoTech-precisiemesjes
Geschikt voor SP981X, SP982X en SP986X
Vervangende SH98-scheerhoofden zijn compatibel met alle S9000 Prestige-scheerapparaten met ronde scheerhoofden (SP981X, SP982X en SP986X). Ze zijn niet compatibel met de hoekige scheerapparaten S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X en SP988X), die in plaats daarvan de opvolger SH91 gebruiken. De vervangende SH91-scheerhoofden zijn compatibel met alle S9000 Prestige-scheerapparaten, hoekige en afgeronde scheerhoofden.
1. Trek de bovenste plaat van de scheerunit. 2. Vervang de plaat met een nieuw scheerhoofd. 3. Om het scheerapparaat te resetten, houdt u de aan-uitknop langer dan 5 seconden ingedrukt.
De nieuwe oplossing maakt het onderhoud van uw Philips-scheerapparaat eenvoudiger dan ooit. Dit nieuwe format maakt het mogelijk om nieuwe scheerhoofden te installeren in slechts twee stappen. U kunt hierdoor ook uw scheerapparaat grondig schoonmaken en uw dagelijkse scheerbeurt optimaliseren.
3.9
van 5
38
Reviews & awards
LOike
27/06/2020
België
Geverifieerde koper
Wat een luxe
Geweldig wat een luxe had ik dit al vroeger gehad nu niet meer te missen
Voordelen
Al wat fijn is om je te scheren
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SH98/80 Vervangende scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SH98/80 Vervangende scheerhoofden
Hoekenburg
13/02/2022
Nederland
Geverifieerde koper
gemak
werkt goed, lekker glad geschoren, tijdige vernieuwing mesjes
Voordelen
goede service
Nadelen
geen
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SH98/70 Vervangende scheerhoofden
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SH98/70 Vervangende scheerhoofden
Luppien
07/03/2021
Nederland
TOP!
Ik ben nu 2 jaar in het bezit van de S9000 Prestige, maar wat een verschil met mijn vorige scheerapparaten zeg! altijd of last van irritatie, of dat het nooit helemaal glad werd... met dit apparaat van beide problemen verlost. inmiddels nieuwe scheerkoppen in de bestelling, want we willen dit natuurlijk graag zo houden. TOPPRODUCT!!! DE ALLERBESTE!
Voordelen
Scheert superglad, Maakt nauwelijks geluid, Geen huidirritatie
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SH98/80 Vervangende scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SH98/80 Vervangende scheerhoofden