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Alle series

  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
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  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
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  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
  • Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort

Niet meer leverbaar

Shaver S9000 PrestigeNat en droog elektrisch scheerapparaat, 9000-serie

SP9860/13

4.5
| (2775) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

1 Prijs

Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort
De Philips S9000 Prestige scheert elke haar uitzonderlijk kort af, zelfs bij een baard van 7 dagen. Het scheerapparaat glijdt comfortabel over uw huid, met als resultaat ultieme gladheid die je raakt en voelt.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Met Qi-technologie voor draadloos opladen

Philips' nr. 1 Ultieme gladheid, ultiem comfort

  • NanoTech Dual Precision-mesjes

  • Zeer nauwkeurig veersysteem

  • Ultieme gladheid, ultiem comfort

  • Superieure SkinGlide-coating

Extra sterke, zelfslijpende mesjes voor ultieme gladheid

Extra sterke, zelfslijpende mesjes voor ultieme gladheid

De NanoTech Dual Precision-mesjes leveren met tot wel 150.000 knipbewegingen per minuut een zeer nauwkeurig en glad scheerresultaat. De 72 zelfslijpende mesjes zijn gehard met nanodeeltjes en hebben extra sterke en duurzame scherpe randen voor een ultieme gladheid.

De perfecte mespositie voor maximale precisie

De perfecte mespositie voor maximale precisie

Om trekken en ongemak te voorkomen, heeft de Philips S9000 Prestige een uiterst nauwkeurig veersysteem dat zorgt voor de perfecte mespositie, voor maximale snijprecisie.

Efficiënt scheren op hoge snelheid

Efficiënt scheren op hoge snelheid

Maximale draaiingen voor maximale efficiëntie. De meest geavanceerde digitale motor van Philips zorgt voor een nauwkeurig scheerresultaat, ongeacht de gezichtscontouren of de haardichtheid.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-1679547

Recensies

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4.5

van 5

2775

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

27/06/2025

België

België

Geverifieerde koper

niets negatief

top produkt niets negatief alles positief bedankt Shaver S9000

Nadelen

niets

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog

18/06/2025

België

België

Geverifieerde koper

Topapparaat!

Topapparaat! De Rolls Royce onder de scheerapparaten!

Voordelen

Zeer mooi scheerresultaat

Nadelen

Toch wel een stevig prijskaartje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog

30/07/2024

België

België

Geverifieerde koper

SUPER SCHEERMACHINE

Iederreen die zich elektrisch scheert, dit is mijn 5e Philips (ik ben 78 jr oud) en dit is de top: zeer stil, scheert heel close, zacht voor de huid, nat en droog, gemakkelijk te reinigen, borsteltje en onder de kraan!

Voordelen

stil, scheert heel glad, snel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. 756 beoordelingen van 7 kappers met 108 klanten in Duitsland