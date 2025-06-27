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Niet meer leverbaar
NanoTech Dual Precision-mesjes
Zeer nauwkeurig veersysteem
Ultieme gladheid, ultiem comfort
Superieure SkinGlide-coating
De NanoTech Dual Precision-mesjes leveren met tot wel 150.000 knipbewegingen per minuut een zeer nauwkeurig en glad scheerresultaat. De 72 zelfslijpende mesjes zijn gehard met nanodeeltjes en hebben extra sterke en duurzame scherpe randen voor een ultieme gladheid.
Om trekken en ongemak te voorkomen, heeft de Philips S9000 Prestige een uiterst nauwkeurig veersysteem dat zorgt voor de perfecte mespositie, voor maximale snijprecisie.
Maximale draaiingen voor maximale efficiëntie. De meest geavanceerde digitale motor van Philips zorgt voor een nauwkeurig scheerresultaat, ongeacht de gezichtscontouren of de haardichtheid.
Prijzen
4.5
van 5
2775
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Davetrx450
27/06/2025
België
Geverifieerde koper
niets negatief
top produkt niets negatief alles positief bedankt Shaver S9000
Nadelen
niets
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Wouterke
18/06/2025
België
Geverifieerde koper
Topapparaat!
Topapparaat! De Rolls Royce onder de scheerapparaten!
Voordelen
Zeer mooi scheerresultaat
Nadelen
Toch wel een stevig prijskaartje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
RonDh
30/07/2024
België
Geverifieerde koper
SUPER SCHEERMACHINE
Iederreen die zich elektrisch scheert, dit is mijn 5e Philips (ik ben 78 jr oud) en dit is de top: zeer stil, scheert heel close, zacht voor de huid, nat en droog, gemakkelijk te reinigen, borsteltje en onder de kraan!
Voordelen
stil, scheert heel glad, snel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Elektrisch scheerapparaat met SkinIQ, nat en droog
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
756 beoordelingen van 7 kappers met 108 klanten in Duitsland