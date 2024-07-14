ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
  • Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*

Shaver S9000 PrestigeRasoir électrique 100 % étanche, Series 9000

SP9821/12

4.5
| (2775) Avis | 90% recommandent ce produit
Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*
Découvrez un rasage de près incroyablement doux, même sur les barbes de 7 jours, avec le rasoir Philips S9000 Prestige. Équipé de la technologie SkinIQ, ce rasoir discerne vos spécificités et s'y adapte, pour un rasage comme vous en rêviez.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

avec la technologie SkinIQ

Un rasage incroyablement doux, d'aussi près qu'avec une lame*

  • Lames Dual Precision NanoTech

  • Système de suspension ultra-contrôlé

  • Moteur numérique ultra-rapide

  • Excellent revêtement SkinGlide

Lames auto-affûtées ultra-résistantes, pour un rasage de très près

Lames auto-affûtées ultra-résistantes, pour un rasage de très près

Les lames Dual Precision NanoTech réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour un rasage au plus près de la peau. Renforcées par des nanoparticules, les 72 lames auto-affûtées présentent des bords acérés ultra-résistants et durables, pour une précision exceptionnelle en permanence.

Lame idéalement positionnée, pour une précision maximale

Lame idéalement positionnée, pour une précision maximale

Pour éviter les tiraillements et inconforts, le Philips S9000 Prestige est équipé d'un système de suspension haute précision qui garantit une position de lame parfaite pour une précision de coupe maximale.

Rasage rapide et efficace

Rasage rapide et efficace

Un nombre maximal de rotations, pour une efficacité maximale. Le moteur numérique le plus avancé de Philips assure un rasage précis, quels que soient le contour du visage et la densité des poils.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

2775

Avis

90%

recommandent ce produit

14/07/2024

België

België

Acheteur vérifié

Plus que j'en attendais

Plus efficace que je ne l'imaginais. Batterie très efficace longue durée.

Avantages

Je n'en ai jamais eu un aussi efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

07/12/2023

België

België

Acheteur vérifié

Parfait

Rasage parfait, tenue en main agréable et e. Plus avec la station de nettoyage et la charge à induction facile à utiliser.

Contre

En voyage pas moyen de recharger avec un simple câble

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

15/01/2023

België

België

Acheteur vérifié

Le Must des Rasoirs

Pour moi le meilleurs de tous, un moteur très silencieux, une efficacité de rasage hors norme, avec 3 réglages sur la coupe des poils une sensation de fraîcheur sans aucune irritations de la peau fourni dans un étui de luxe. Sa batterie une fois recharger complètement tiendras max 1 mois sans que vous auré a le remettre en charge. Sa charge très rapide quelques mn suffiront pour vous raser plus de 10 mn

Avantages

Efficacité du rasage -très silencieux - Excellente puissance de la batterie- une recharge très rapide -

Contre

Il est parfait rien de négatif

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Rasoir électrique 100 % étanche, Series 9000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Rasoir électrique 100 % étanche, Series 9000

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. 756 évaluations réalisées par 7 barbiers avec 108 consommateurs en Allemagne