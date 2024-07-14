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Arrêté
Lames Dual Precision NanoTech
Système de suspension ultra-contrôlé
Moteur numérique ultra-rapide
Excellent revêtement SkinGlide
Les lames Dual Precision NanoTech réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour un rasage au plus près de la peau. Renforcées par des nanoparticules, les 72 lames auto-affûtées présentent des bords acérés ultra-résistants et durables, pour une précision exceptionnelle en permanence.
Pour éviter les tiraillements et inconforts, le Philips S9000 Prestige est équipé d'un système de suspension haute précision qui garantit une position de lame parfaite pour une précision de coupe maximale.
Un nombre maximal de rotations, pour une efficacité maximale. Le moteur numérique le plus avancé de Philips assure un rasage précis, quels que soient le contour du visage et la densité des poils.
Récompenses
4.5
sur 6
2775
Avis
90%
recommandent ce produit
Rucher
14/07/2024
België
Acheteur vérifié
Plus que j'en attendais
Plus efficace que je ne l'imaginais. Batterie très efficace longue durée.
Avantages
Je n'en ai jamais eu un aussi efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Knight 2000
07/12/2023
België
Acheteur vérifié
Parfait
Rasage parfait, tenue en main agréable et e. Plus avec la station de nettoyage et la charge à induction facile à utiliser.
Contre
En voyage pas moyen de recharger avec un simple câble
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Patoux1410
15/01/2023
België
Acheteur vérifié
Le Must des Rasoirs
Pour moi le meilleurs de tous, un moteur très silencieux, une efficacité de rasage hors norme, avec 3 réglages sur la coupe des poils une sensation de fraîcheur sans aucune irritations de la peau fourni dans un étui de luxe. Sa batterie une fois recharger complètement tiendras max 1 mois sans que vous auré a le remettre en charge. Sa charge très rapide quelques mn suffiront pour vous raser plus de 10 mn
Avantages
Efficacité du rasage -très silencieux - Excellente puissance de la batterie- une recharge très rapide -
Contre
Il est parfait rien de négatif
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Rasoir électrique 100 % étanche, Series 9000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Rasoir électrique 100 % étanche, Series 9000
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
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