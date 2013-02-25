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Arrêté
1 biberon
125 ml
Tétine débit nouveau-né
0 mois et +
Contrairement à d'autres biberons, le système anti-coliques cliniquement prouvé est désormais intégré à la tétine, ce qui facilite l'assemblage du biberon. Pendant que votre bébé tète, la valve exclusive de la tétine s'ouvre pour laisser l'air pénétrer dans le biberon et non dans l'estomac de bébé.
Avec ses 4 pièces, son large goulot et ses angles arrondis, notre biberon est facile et rapide à nettoyer à la perfection. Ayez l'esprit tranquille : votre biberon est vraiment propre en un clin d'œil.
Conformément à la réglementation en vigueur, le biberon Classic+ Philips Avent est fabriqué sans BPA (polypropylène).
4.3
sur 6
60
Avis
81%
recommandent ce produit
maryline89
25/02/2013
France
Produit performant
Très bon produit de très bonne qualité. Embout imitant le sein ce qui permet l'alternance sein et biberon. La forme du biberon et très intéressent, facile à manier dans toute les positions. Assemblage simple et facile et très facile à nettoyé !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic
Oui, je recommande ce produit
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Grumpy27
26/07/2012
France
Très bon produit
Mon bébé apprécie ce biberon et donc moi aussi! Les tétines s'adaptent facilement, pas de fuite. Il m'a servi pour les premiers biberons et maintenant pour proposer de l'eau en cours de journée pendant les grosses chaleurs.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic
Oui, je recommande ce produit
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Soizic
16/10/2011
France
Très efficace
Très facile à utiliser et très efficace contre les coliques. Par contre avec certains types de lait plus ou moins gras, il n'est pas facile à nettoyer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic
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Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic
Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques que les bébés nourris avec un biberon ordinaire. Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon d'une autre marque connue.