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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF560/00 Classic+ baby bottle

SCF560/00

4.3
| (60) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan
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Antikrampjessysteem dat darmkrampjes aantoonbaar vermindert*

Antikrampjessysteem dat darmkrampjes aantoonbaar vermindert*

In tegenstelling tot andere flessen is het klinisch geteste antikrampjessysteem nu geïntegreerd in de speen, waardoor het gemakkelijker is de fles weer in elkaar te zetten. Tijdens het voeden gaat het unieke ventiel van de speen open, zodat er lucht in het flesje komt - en niet in het buikje van je baby.

Minder huilerig gedrag, vooral 's nachts

Minder huilerig gedrag, vooral 's nachts

Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een medisch onderzoek met willekeurige verdeling is bekeken of het ontwerp van een voedingsfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten aanzien van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.*

Lekvrij om het voeden aangenaam te maken

De nieuwe Classic+-fles is ontworpen om lekkage tijdens het voeden te voorkomen zodat voeden een waar plezier wordt.

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Recensies

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4.3

van 5

60

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

22/12/2016

Nederland

Nederland

Zeer goede fles

[Employee of philipsglobal] Zeer goede fles voor baby's die lijden aan koliek of het hebben van buikpijn problemen. Deze fles echt helpt bij het voeden van uw baby.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+-babyfles

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for small drinks

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats

I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+ baby bottle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+ baby bottle

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