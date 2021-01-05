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Philips Avent SCF560/00 Classic+ baby bottle
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF560/00
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Gebruiksaanwijzing
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Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Is mijn Philips Avent-product recyclebaar?
Wat zorgt ervoor dat de Philips Avent-flessen geen darmkrampjes veroorzaken?
Zijn mijn Philips Avent-flesvoedingsproducten compatibel met elkaar?
Hoe nauwkeurig is de schaalverdeling op mijn Philips Avent-fles?
AventSchroefring voor voedfles
AventDop van de voedingsfles
Droogrek
Reisbox voor melkpoeder
Anti-colic-speen
Bewaarbeker voor voeding
AventAfsluitplaatje voedfles