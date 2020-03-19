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Afneembare lekbak
Open ontwerp zodat een vrije luchtstroom mogelijk is en water gemakkelijk kan verdampen voor optimale droogresultaten.
Afneembare lekbak voor eenvoudige opvang van water en schoon opdrogen
Biedt plaats aan alle babyvoedingsproducten van een hele dag: 8 flessen, borstkolf en fopspenen. Geschikt voor flessen van alle formaten (tot 330 ml)
4.8
van 5
126
Reviews & awards
99%
beveelt dit product aan
halloumi09
19/03/2020
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Great space saver and easy to clean
I Love this drying rack , used for my sons bottles. Love the fact that it keeps them all together so none go astray, but it's also space saving. Made with a great material which also makes it easy to wash also
Voordelen
Acts as a great space saver, and easy to wash
Nadelen
nothing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Harte46
15/03/2020
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Great product
Really good drier, i used this for the wider bottles and it was perfect. Easy to clean.
Voordelen
Very good for wide bottles, not flimsy.
Nadelen
Not sure would take 8 bottles that easy.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
taztaz67
13/03/2020
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Excellent
A fantastic product. Easy to assemble and very sturdy. Easy to clean and can be flat packed if needed. Perfect for keeping and drying all your babies bottles etc in one place. Fits more on than you think and only takes up a small space on your work surface. Will hold your bottles and your breast pump easily. Bottles dry quicker with no water marks. Easy to drain off excess water. This drying rack is just perfect. You can also use it to help dry your piping bags and washing up gloves. You will not be disappointed so buy now and make your life easier.
Voordelen
Compact. Holds many items. Easy to clean. Can be flat packed. Drys items quicker.
Nadelen
None
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.