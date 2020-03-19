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  • Schoon en netjes drogen
  • Schoon en netjes drogen
  • Schoon en netjes drogen
  • Schoon en netjes drogen

Philips AventDroogrek

SCF149

4.8
| (126) Reviews & awards | 99% beveelt dit product aan
Schoon en netjes drogen
Het Philips Avent-droogrek is ontworpen om de babyflessen en -accessoires op de schoonste en netste manier te laten drogen. Door het flexibele ontwerp en de afneembare lekbak heb je alles wat je nodig hebt om flessen van alle maten te drogen.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

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Schoon en netjes drogen

  • Afneembare lekbak

Open ontwerp zodat een vrije luchtstroom mogelijk is

Open ontwerp zodat een vrije luchtstroom mogelijk is

Open ontwerp zodat een vrije luchtstroom mogelijk is en water gemakkelijk kan verdampen voor optimale droogresultaten.

Afneembare lekbak om eenvoudig water op te vangen

Afneembare lekbak om eenvoudig water op te vangen

Afneembare lekbak voor eenvoudige opvang van water en schoon opdrogen

Voor flessen van alle formaten: 8 flessen, pomp en fopspenen

Voor flessen van alle formaten: 8 flessen, pomp en fopspenen

Biedt plaats aan alle babyvoedingsproducten van een hele dag: 8 flessen, borstkolf en fopspenen. Geschikt voor flessen van alle formaten (tot 330 ml)

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

126

Reviews & awards

99%

beveelt dit product aan

2

19/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great space saver and easy to clean

I Love this drying rack , used for my sons bottles. Love the fact that it keeps them all together so none go astray, but it's also space saving. Made with a great material which also makes it easy to wash also

Voordelen

Acts as a great space saver, and easy to wash

Nadelen

nothing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

15/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Really good drier, i used this for the wider bottles and it was perfect. Easy to clean.

Voordelen

Very good for wide bottles, not flimsy.

Nadelen

Not sure would take 8 bottles that easy.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

13/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

A fantastic product. Easy to assemble and very sturdy. Easy to clean and can be flat packed if needed. Perfect for keeping and drying all your babies bottles etc in one place. Fits more on than you think and only takes up a small space on your work surface. Will hold your bottles and your breast pump easily. Bottles dry quicker with no water marks. Easy to drain off excess water. This drying rack is just perfect. You can also use it to help dry your piping bags and washing up gloves. You will not be disappointed so buy now and make your life easier.

Voordelen

Compact. Holds many items. Easy to clean. Can be flat packed. Drys items quicker.

Nadelen

None

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 