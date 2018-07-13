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1 fles
120 ml
Speen voor pasgeborenen
0m+
De glazen Natural-fles is bestand tegen hitte en plotselinge grote temperatuurverschillen. Daarom kan de fles veilig worden opgeborgen in de koelkast, worden opgewarmd en is de fles geschikt voor sterilisatie.
Glas van hoogwaardig boriumsilicaat biedt de hoogste kwaliteit voor ultieme zuiverheid.
De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
4.2
van 5
26
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
LGPolpetta
13/07/2018
Italia
Perfetto per allattamento misto e non solo..
Per mia figlia è stato semplicissimo e naturale bere dal biberon quando non avevo latte a sufficienza nelle prime settimane. Poi, è rimasto utilissimo nel caso in cui dovessi lasciare un po' di latte materno a qualcuno per alcune mie ore di assenza.. Ora siamo in fase svezzamento e con la giusta tettarella lo stiamo utilizzando per i primi sorsi d'acqua.. Che dire, la piccola prova già a tenerlo in mano da sola! Ottimo!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF671/17 Biberon Natural in vetro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF671/17 Biberon Natural in vetro
SandraLux
13/07/2018
France
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait materne
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. Notre petite fille s'est parfaitement accommodée et passe sans souci de l'un à l'autre
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Deze review is gemaakt voor SCF671/17 Biberon en verre Natural
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF671/17 Biberon en verre Natural
George
06/06/2018
Ελλάδα
Τέλειο
Καλή ποιότητα κατασκευής. Ωραίες θηλές, δεν έχει διαρροές
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF671/17 Γυάλινο μπιμπερό Natural
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF671/17 Γυάλινο μπιμπερό Natural
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011