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Arrêté
Nettoie et lubrifie
Parfum frais
Solution Jet Clean pour un entretien optimal ; après le nettoyage, la tête de rasage retrouve aspect et performance d'origine.
Une fois nettoyées, les têtes de rasage de votre rasoir électrique Philips sont comme neuves.
4.3
sur 6
64
Avis
90%
recommandent ce produit
Francky goes to
13/05/2022
France
Excellent.
Ce produit laisse un parfum de frais qui est génial (même si c'est temporaire). Le prix reste acceptable (en l'utilisant avec parcimonie).
Avantages
parfum. nettoyant.
Cet avis concerne le produit HQ200/50 Solution de nettoyage Jet Clean
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jeje66
18/05/2013
France
tres efficace
le produit permet de vraiment bien nettoyer la tete du rasoir.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ200/50 Solution de nettoyage Jet Clean
Oui, je recommande ce produit
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Poisson43
08/12/2012
France
Acheteur vérifié
produit répondant à mes attentes
Produit efficace et me donnant toute satisfaction - 20/20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ200/50 Solution de nettoyage Jet Clean
Oui, je recommande ce produit
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