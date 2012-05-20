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Arrêté

8200 seriesRasoir électrique

HQ8260

3.7
| (37) Avis
Rapide. Précis. Efficace.
Les trois pistes des têtes de rasage du Speed-XL offrent 50 % de surface de rasage en plus pour un travail rapide et précis.
Voir tous les avantages

Rapide. Précis. Efficace.

  • Avec indicateur de charge

Technologie Super Lift & Cut

Technologie Super Lift & Cut

Le système à deux lames de ce rasoir électrique soulève le poil pour raser en tout confort et de très près.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Ce rasoir électrique est doté de têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.

Spécificités Techniques

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3.7

sur 6

37

Avis

20/05/2012

België

België

Exellent produit

Rasage très efficace suite au nombre de couteaux. Bonne tenue en main. Grande maniabilité du fait du fonctionnement sur batterie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

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09/10/2011

Nederland

Nederland

Prima presterend scheerapparaard

fantastisch scheerd heerlijk gebruikt het dagelijks en makkelijk schoon te houden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Elektrisch scheerapparaat

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03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy & Comfortable

When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Electric shaver

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