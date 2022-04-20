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8200 series Rasoir électrique
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HQ8260
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Manuel d’utilisation
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Où se trouve le numéro de modèle/série sur mon rasoir Philips ?
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Capot de protection
Electric shaver & ShaverSystème de fixation pour têtes de rasage
Système Jet Clean
ShaversBrosse nettoyante
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips