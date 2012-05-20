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Niet meer leverbaar
Reinigt en smeert
Cool Breeze-geur
Jet Clean-oplossing voor optimaal onderhoud; na het reinigen ruikt, oogt en presteert het scheerhoofd weer als nieuw.
Na het reinigen ruiken, ogen en presteren de scheerhoofden van uw elektrische Philips-scheerapparaat weer als nieuw.
4.3
van 5
64
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Adrie
20/05/2012
België
het product voldoet volledig aan mijn wensen
Het product voldoet volledig. het is alleen jammer dat het logo niet watervast is en al na enkele dagen verdwijnt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ200/03 Jet Clean-reinigingsoplossing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ200/03 Jet Clean-reinigingsoplossing
NOLLIE62
28/06/2016
Nederland
PRODUCT DOET WAAR HET VOOR GEMAAKT IS !!!!
Een heel goed product , ik gebruik dit al vanaf het begin van het ontstaan. Vormt een prima combinatie met het scheerapparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ200/50 Jet Clean-reinigingsoplossing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ200/50 Jet Clean-reinigingsoplossing
eltjo33
20/09/2013
Nederland
prima product om de kop van de shave weer fris te maken
goed product;laat zien waarvoor het gemaakt is. makkelijk in gebruik, maakt de scheerkop weer schoon en fris
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ200/50 Jet Clean-reinigingsoplossing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ200/50 Jet Clean-reinigingsoplossing