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  • Een schoon scheerapparaat
  • Een schoon scheerapparaat

Niet meer leverbaar

Jet Clean-reinigingsoplossing

HQ200/03

4.3
| (64) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Een schoon scheerapparaat
De beste resultaten krijgt u met een schoon scheerapparaat. Gebruik onze Jet Clean HQ200/03-oplossing in combinatie met het Jet Clean-systeem voor een grondige reiniging van de Philips-scheerhoofden.
Bekijk alle voordelen

Voor maximale prestaties

Een schoon scheerapparaat

  • Reinigt en smeert

  • Cool Breeze-geur

Voor optimale scheerprestaties

Voor optimale scheerprestaties

Jet Clean-oplossing voor optimaal onderhoud; na het reinigen ruikt, oogt en presteert het scheerhoofd weer als nieuw.

Voor een grondige reiniging

Na het reinigen ruiken, ogen en presteren de scheerhoofden van uw elektrische Philips-scheerapparaat weer als nieuw.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

64

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

2

20/05/2012

België

België

het product voldoet volledig aan mijn wensen

Het product voldoet volledig. het is alleen jammer dat het logo niet watervast is en al na enkele dagen verdwijnt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ200/03 Jet Clean-reinigingsoplossing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ200/03 Jet Clean-reinigingsoplossing

28/06/2016

Nederland

Nederland

PRODUCT DOET WAAR HET VOOR GEMAAKT IS !!!!

Een heel goed product , ik gebruik dit al vanaf het begin van het ontstaan. Vormt een prima combinatie met het scheerapparaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ200/50 Jet Clean-reinigingsoplossing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ200/50 Jet Clean-reinigingsoplossing

20/09/2013

Nederland

Nederland

prima product om de kop van de shave weer fris te maken

goed product;laat zien waarvoor het gemaakt is. makkelijk in gebruik, maakt de scheerkop weer schoon en fris

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ200/50 Jet Clean-reinigingsoplossing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ200/50 Jet Clean-reinigingsoplossing

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