Geachte klant, Vervelend om te horen dat u ontevreden bent over de scheerprestaties van uw Philips scheerapparaat. U geeft aan dat het resultaat na twee maanden gebruik begon af te nemen. Dit kan te wijten zijn aan achtergebleven haren in de scheerkop. We raden dan ook aan om het scheerhoofd schoon te maken. Meer info over de reiniging van uw apparaat vindt u via de volgende links: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/oleeview.pl?view=aa12_view_iframe.html&scy=nl&slg=NLD&refnr=0059311&dct=QAD&ctn=HQ8270/21&session=20130719062601_88.221.94.14 http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/oleeview.pl?view=aa12_view_iframe.html&scy=nl&slg=NLD&refnr=0020608&dct=QAD&ctn=HQ8270/21&session=20130719062601_88.221.94.14 Mocht dit geen oplossing bieden, dan is het ook mogelijk dat er slijtage is ontstaan aan de scheerhoofden. We raden dan ook aan om het onderdeel te vervangen. We hopen dat u met behulp van deze informatie weer optimaal gebruik kunt maken van uw scheerapparaat. Met vriendelijke groet, Philips Webcare