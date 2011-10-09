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Niet meer leverbaar

8200 seriesElektrisch scheerapparaat

HQ8260

3.7
| (37) Reviews & awards
Snel. Nauwkeurig. Effectief.
De drie scheerringen van de Speed-XL-scheerhoofden van dit Philips elektrische scheerapparaat hebben een 50% groter scheeroppervlak voor snel en glad scheren
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Snel. Nauwkeurig. Effectief.

  • met batterijniveau-indicator

Speed XL-scheerhoofden voor een snel en nauwkeurig scheren

Speed XL-scheerhoofden voor een snel en nauwkeurig scheren

De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.

Contourvolgend SmartTouch-systeem: voor snel en effectief scheren

Contourvolgend SmartTouch-systeem: voor snel en effectief scheren

Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor snel en effectief scheren.

Precisiescheersysteem

Precisiescheersysteem

Het elektrische scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor zelfs de kortste stoppels.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.7

van 5

37

Reviews & awards

09/10/2011

Nederland

Nederland

Prima presterend scheerapparaard

fantastisch scheerd heerlijk gebruikt het dagelijks en makkelijk schoon te houden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8260 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8260 Elektrisch scheerapparaat

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy & Comfortable

When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8260 Electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8260 Electric shaver

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great for your neck

After reading reviews and ratings I bought this shaver to address problems I had getting a good shave on my neck. It does a very good job. However as other reviews say the beard trimmer is useless. I have had it for a year now and I am still very pleased although I would say I think I need to buy new blades and at 30 quid are not cheap so be prepared for that.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8260 Electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8260 Electric shaver

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 