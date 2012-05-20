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Arrêté
HQ8260
Avec témoin de niveau de charge
Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.
Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.
Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.
3.7
sur 6
37
Avis
Alsauv
20/05/2012
België
Exellent produit
Rasage très efficace suite au nombre de couteaux. Bonne tenue en main. Grande maniabilité du fait du fonctionnement sur batterie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Rasoir électrique
Fays
09/10/2011
Nederland
Prima presterend scheerapparaard
fantastisch scheerd heerlijk gebruikt het dagelijks en makkelijk schoon te houden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Elektrisch scheerapparaat
Oui, je recommande ce produit
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RecycledTeenager
03/10/2011
United Kingdom
Easy & Comfortable
When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8260 Electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.