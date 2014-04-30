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Niet meer leverbaar
Met Jet Clean-systeem
Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor snel en effectief scheren.
De antibacteriële laag aan de binnenkant van de scheerunit zorgt ervoor dat het scheerapparaat in een paar seconden schoongespoeld is.
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
4.2
van 5
73
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
ed47
30/04/2014
Nederland
super
\super apparaat. Bij dit apparaat heb ik nog nooit huidirritatie gehad. Ik kreeg dat wel bij de Philips waarbij ik zakjes had om nat te scheren. Maar dit is het einde
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrisch scheerapparaat
geo238
23/07/2013
Nederland
een prima apparaat
Goede scheerkwaliteit, goed schoon te maken, snel op te laden en lange accuduur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrisch scheerapparaat
pluizerd
23/07/2013
Nederland
een prima apparaat
Goede scheerkwaliteit, goed schoon te maken, snel op te laden en lange accuduur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.