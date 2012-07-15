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  • Rapide, précis et efficace
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ8270/21

4.2
| (73) Avis | 93% recommandent ce produit
Rapide, précis et efficace
Les têtes de rasage Speed-XL à trois anneaux du rasoir électrique Philips offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rapide, précis et efficace

  • Avec système Jet Clean

Système de suivi des contours du visage SmartTouch : pour un rasage rapide et efficace

Système de suivi des contours du visage SmartTouch : pour un rasage rapide et efficace

Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.

Rinçage rapide grâce au revêtement antibactérien interne

Rinçage rapide grâce au revêtement antibactérien interne

Le revêtement antibactérien à l'intérieur de la tête de rasoir permet un rinçage parfait en quelques secondes.

Technologie Super Lift&Cut

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 6

73

Avis

93%

recommandent ce produit

15/07/2012

France

France

parfaitement conforme a mon attente

j'etais un inconditionnel du rasage mecanique, j'ai ete conquis par le resultat obtenu avec ce rasoir electrique, pour le confort et l'efficacite du rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8270/22 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8270/22 Rasoir électrique

14/11/2011

France

France

tres bon produit

prise en main agréable, fonctionnement sur batterie ou secteur, Le système de nettoyage automatique fourni avec est lui aussi plutôt sympa silencieux, contact agréable avec la peau.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8270/21 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8270/21 Rasoir électrique

20/10/2011

France

France

Parfait en tous points mais un peu cher

Très satisfait de ce rasoir, mon ancien philips ayant rendu l'âme au bout de 10 ans. Vitesse de coupe, silence et autonomie bluffantes. Un peu cher mais j'espère qu'il tiendra dans le temps, au moins autant que le précédent. Pensez juste à mettre une brosse plus longue pour enlever les poils. Celle fournie est un peu courte pour ce modèle.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8270/22 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 8200 series HQ8270/22 Rasoir électrique

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 