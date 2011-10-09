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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
met batterijniveau-indicator
Het systeem met twee mesjes tilt de haren op om ze moeiteloos tot onder het huidoppervlak af te scheren.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
Ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
3.7
van 5
37
Reviews & awards
Fays
09/10/2011
Nederland
Prima presterend scheerapparaard
fantastisch scheerd heerlijk gebruikt het dagelijks en makkelijk schoon te houden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8260 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8260 Elektrisch scheerapparaat
RecycledTeenager
03/10/2011
United Kingdom
Easy & Comfortable
When changing to this shaver I was surprised at just how comfortable it felt both in the hand and on the face. After a couple of days acclimatization I obtained a very close and smooth shave which is still being achieved today. Charge holds well, approx 6 weeks between charges. If this model lasts as well as my previous Philishave it will prove to be a very satisfactory purchase.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8260 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8260 Electric shaver
jonny
02/10/2011
United Kingdom
great for your neck
After reading reviews and ratings I bought this shaver to address problems I had getting a good shave on my neck. It does a very good job. However as other reviews say the beard trimmer is useless. I have had it for a year now and I am still very pleased although I would say I think I need to buy new blades and at 30 quid are not cheap so be prepared for that.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8260 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8260 Electric shaver