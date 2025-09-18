Qu'est-ce qu'un téléviseur OLED? Qu'est-ce qui le rend si special?
Les téléviseurs OLED sont connus pour leurs noirs inégalables. Le nouvel écran META 3.0 offre désormais une luminosité maximale plus élevée, avec un faible éblouissement. Pour des couleurs pures et éclatantes, même dans les pièces lumineuses. Et avec une consommation électrique réduite de 20 %. *Disponible sur certains modèles, y compris les Philips OLED910 et OLED950.
Dans votre téléviseur Ambilight, le moteur P5 AI Dual analyse chaque scène pour perfectionner les paramètres d'image et d'Ambilight et s'adapter aux conditions d'éclairage de votre pièce afin de vous donner un avantage indéniable lors de vos sessions de gaming. *Disponible exclusivement sur les modèles Philips OLED950.
Intégrées à l'arrière de votre téléviseur Ambilight, les LED dansent en accord parfait avec l'action à l'écran, projetant une lumière colorée sur votre mur en fonction de l'ambiance de votre contenu ou de votre jeu. Vous ne pourrez plus vous en passer.
Accrochez-vous ! Avec Dolby Vision, regardez les films tels qu'ils ont été imaginés par le réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu'il se passe ! Profitez de vos films, jeux et autres contenus favoris dans les moindres détails.
Grâce à notre moteur IntelliSound intégré, votre téléviseur Ambilight peut utiliser l'IA pour vous offrir le meilleur son qui soit ! Séries, films, musique, contenus riches en dialogues (actualités)… Le téléviseur optimise automatiquement les réglages. Si l'IA ne vous intéresse pas, sélectionnez manuellement les styles sonores prédéfinis ou personnalisez vous-même les réglages.
Qu'avez-vous envie de regarder ? Google TV réunit et organise pour vous les films, séries et autres contenus de l'ensemble de vos applications et abonnements. Vous obtiendrez des suggestions en fonction de vos goûts et pourrez même utiliser l'application Google TV sur votre téléphone pour gérer votre watchlist lorsque vous êtes en déplacement.
HDMI 2.1, fréquence de rafraîchissement native de 120 Hz, latence ultra-faible… Que ce soit un jeu indépendant ou un titre AAA, ce téléviseur Ambilight vous offre tout ce dont vous avez besoin pour jouer selon vos envies ! Pour plus de contrôle, la barre de jeu 2.0 vous permet de personnaliser votre mode de jeu et de connecter une manette Bluetooth® pour le Cloud Gaming. Les joueurs sur PC peuvent profiter d'un VRR de 144 Hz via le port HDMI.
Son entière compatibilité avec Matter vous permet d'intégrer facilement ce téléviseur Ambilight 4K à votre réseau domotique existant. Vous pouvez également utiliser sa télécommande pour contrôler votre box ou activer l'Assistant Google. De plus, le téléviseur est compatible avec les appareils compatibles Alexa et Apple AirPlay.
