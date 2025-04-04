Ce téléviseur Ambilight OLED sophistiqué laisse la beauté s'exprimer. Du design minimaliste à l'image réaliste en passant par l'incroyable son digne du cinéma, vous serez captivé. Avec l'éclairage Ambilight immersif, tout semble encore plus grand et… plus spectaculaire !
Réalisme incroyable. Magnifique design.
Téléviseur AMBILIGHT 139 cm (55")
4K OLED. 144 Hz
Processeur P5 AI Perfect Picture Engine
Dolby Vision et Dolby Atmos
L'immersion dans ce que vous aimez. Téléviseur Ambilight
Les téléviseurs Ambilight sont équipés de LED intégrées placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos sports, films, musiques et jeux préférés est totale.
Éran OLED lumineux : une image réaliste, quelle que soit la luminosité
L'image réaliste de ce téléviseur OLED lumineux offre un rendu exceptionnel sous tous les angles. Il compense automatiquement les variations de luminosité ambiante, quel que soit le contenu : les noirs restent noirs (et non gris), et les moindres détails contrastent avec les zones sombres et lumineuses. Il prend en charge les principaux formats HDR.
Une image ultra-réaliste, quel que soit le contenu. Moteur P5 avec IA
Le processeur Philips P5 avec IA produit une image si réelle que vous aurez l'impression de pouvoir y rentrer. Un algorithme d'IA à apprentissage profond traite les images comme le ferait le cerveau humain. Peu importe le contenu, les détails et le contraste sont réalistes, les couleurs riches et les mouvements fluides.
Une expérience cinématographique pour tous vos contenus
Accrochez-vous ! Avec Dolby Vision, regardez les films tels qu'ils ont été imaginés par le réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu'il se passe ! Profitez de vos films, jeux et autres contenus favoris dans les moindres détails.
Technologie de son Surround immersive
Grâce à sa compatibilité avec Dolby Atmos et DTS:X, le son de ce téléviseur prend une nouvelle dimension, quelle que soit la pièce dans laquelle il se trouve. Les tout derniers films et jeux, les plus grands événements sportifs… Grâce aux effets sonores diffusés partout autour de vous, vous aurez l'impression d'être au cœur de l'action.
Un son parfait pour tous vos contenus. Moteur IntelliSound
Grâce à notre moteur IntelliSound intégré, votre téléviseur Ambilight peut utiliser l'IA pour vous offrir le meilleur son qui soit ! Séries, films, musique, contenus riches en dialogues (actualités)… Le téléviseur optimise automatiquement les réglages. Si l'IA ne vous intéresse pas, sélectionnez manuellement les styles sonores prédéfinis ou personnalisez vous-même les réglages.
Les divertissements que vous aimez, avec l'aide de Google
Qu'avez-vous envie de regarder ? Google TV réunit et organise pour vous les films, séries et autres contenus de l'ensemble de vos applications et abonnements. Vous obtiendrez des suggestions en fonction de vos goûts et pourrez même utiliser l'application Google TV sur votre téléphone pour gérer votre watchlist lorsque vous êtes en déplacement.
Une solution de jeu complète. Des sensations incroyables pour tous les joueurs
HDMI 2.1, fréquence de rafraîchissement native de 120 Hz, latence ultra-faible… Que ce soit un jeu indépendant ou un titre AAA, ce téléviseur Ambilight vous offre tout ce dont vous avez besoin pour jouer selon vos envies ! Pour plus de contrôle, la barre de jeu 2.0 vous permet de personnaliser votre mode de jeu et de connecter une manette Bluetooth® pour le Cloud Gaming. Les joueurs sur PC peuvent profiter d'un VRR de 144 Hz via le port HDMI.
Connectez-vous aux réseaux domotiques intelligents, aux assistants vocaux et bien plus encore
Son entière compatibilité avec Matter vous permet d'intégrer facilement ce téléviseur Ambilight 4K à votre réseau domotique existant. Vous pouvez également utiliser sa télécommande pour contrôler votre box ou activer l'Assistant Google. De plus, le téléviseur est compatible avec les appareils compatibles Alexa et Apple AirPlay.
Design intelligent. Emballage responsable
Avec son écran élégant et quasiment sans cadre, le téléviseur s'intègre dans toutes les pièces, tandis que la technologie Ambilight crée un éclairage d'ambiance envoûtant lorsque l'écran est éteint. La télécommande fine en métal se recharge sans fil et est dotée d'un rétroéclairage activé par le mouvement. Notre emballage contient du carton recyclé certifié FSC et les inserts sont imprimés sur du papier recyclé.
Spécificités Techniques
Ambilight
Fonctions Ambilight
Suite Ambilight
Mode jeu
Mode musique
S'adapte à la couleur du mur
Version Ambilight
3 côtés
Image/affichage
Diagonale de l'écran (pouces)
55
pouces
Diagonale de l'écran (cm)
139
cm
Écran
OLED 4K Ultra HD
Résolution d'écran
3840 x 2160p
Fréquence de rafraîchissement natif
120
Hz
Processeur d'images
Moteur P5 AI Perfect Picture Engine
Amélioration de l'image
Mode film automatique et réalisateur
Calman
AutoCal de Calman prise en charge et calibration manuelle
Crystal Clear
ÉCO
Mode réalisateur
Jeu
Home Cinéma
MEMC / FRC intégrés
Micro Dimming Perfect
Moniteur
Personnel
Perfect Natural Motion
Variable Refresh Rate (VRR)
144 Hz
Résolution d'entrée de l'écran
Résolution - fréquence de rafraîchissement
576p - 50 Hz, 645 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/60 Hz 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
