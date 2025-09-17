Qu'est-ce qu'un téléviseur Ambilight? Pourquoi en avoir un?
Grâce au rétroéclairage MiniLED ultra-précis et à la maximisation des couleurs de Quantum Dot, l'image de The Xtra s'affiche haut et fort.
En analysant votre contenu, le processeur P5 avec IA optimise les paramètres d'image, d'Ambilight et de gaming pour vous faire vibrer au rythme des matchs et de vos films préférés.
Grâce à un système d'objectifs, Ambilight Plus projette le halo d'Ambilight encore plus loin, sur deux dimensions, pour vous offrir une lumière plus réactive, spectaculaire et immersive que jamais.
Ambilight Plus s'adapte à l'intensité et à la dynamique de vos images comme jamais auparavant ! Grâce aux objectifs en forme de dôme intégrés à l'arrière du téléviseur, les formes et mouvements à l'écran sont reflétés par le halo de lumière Ambilight. Vous souhaitez changer d'ambiance ? Faites votre choix en fonction du contenu, avec le mode cinéma, sport ou jeu. Sinon, laissez l'algorithme d'IA sélectionner le meilleur réglage pour vous.
Des couleurs plus vives. Des blancs plus éclatants. Des noirs plus profonds. La technologie Quantum Dot MiniLED produit une image lumineuse et détaillée avec un contraste d'une netteté exceptionnelle. Vous verrez plus de couleurs que jamais ! Notre processeur P5 AI affine l'expérience pour une image incroyablement réaliste sans être aveuglante.
Notre processeur P5 avec IA fait ressortir le meilleur du téléviseur The Xtra, pour une image d'un réalisme renversant ! Un algorithme d'IA à apprentissage profond optimise facilement les détails, le contraste, la couleur et le mouvement, en plus de compenser les variations de luminosité ambiante de la pièce. Quel que soit le contenu affiché à l'écran, l'image est parfaite.
Accrochez-vous ! Avec Dolby Vision, regardez les films tels qu'ils ont été imaginés par le réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu'il se passe ! Profitez de vos films, jeux et autres contenus favoris dans les moindres détails.
Grâce à sa compatibilité avec Dolby Atmos et DTS:X, le son de ce téléviseur prend une nouvelle dimension, quelle que soit la pièce dans laquelle il se trouve. Les tout derniers films et jeux, les plus grands événements sportifs… Grâce aux effets sonores diffusés partout autour de vous, vous aurez l'impression d'être au cœur de l'action.
