Qu'est-ce qu'un téléviseur Ambilight? Pourquoi en avoir un?
Les téléviseurs LED traditionnels transmettent la lumière à travers des filtres de couleur qui ternissent votre image. Les téléviseurs QLED sont différents. Ils contiennent une couche de minuscules nanocristaux qui s'illuminent lorsqu'ils captent la lumière, pour produire des couleurs éclatantes et une image plus pure.
En bon perfectionniste, le processeur P5 analyse chaque image pour intensifier les couleurs, accentuer le contraste, affiner les détails, fluidifier les mouvements et assurer un suréchantillonnage vers une qualité 4K exceptionnelle.
Regardez à l'arrière du téléviseur The One pour trouver des LED intégrées. En accord parfait avec l'action à l'écran, elles projettent une lumière colorée sur votre mur en fonction de l'ambiance de votre contenu ou de votre jeu. Les téléviseurs entrent dans une nouvelle ère.
Imaginez. Une lumière LED intégrée qui évolue en fonction du contenu visionné, tout en vous immergeant dans un halo de couleurs. Ambilight change tout : votre écran semble plus grand et vous plonge dans vos contenus favoris. Vous ne pourrez plus vous en passer.
Des couleurs vives, des scènes ultra-nettes : la perfection de l'image dans toute sa splendeur. Avec la 4K (UHD), le téléviseur Ambilight s'adapte à tous vos formats HDR. Savourez chaque détail à chaque instant, dans l'obscurité ou la lumière, en lecture ou en streaming.
Imaginez. Des détails plus profonds, des couleurs éclatantes, des teints de peau plus vrais que nature, des mouvements fluides et naturels, des images ultra-nettes… Ressentez chaque instant comme si vous y étiez. Ouvrez les yeux, éveillez vos sens et vivez une expérience hors du commun.
DTS:X, une innovation qui fait toute la différence. Ressentez le son et plongez dans une autre dimension avec la technologie audio 3D. Le son se déplace librement autour de vous et vous transporte au cœur de l'action.
La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.
