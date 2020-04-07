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Niet meer leverbaar
TAUN102BK/00
Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde
Oortelefoon
7 uur afspeeldtijd
Fast Charge-technologie zorgt voor een snelle energiestoot wanneer de accu bijna leeg is. Met slechts vijftien minuten oplaadtijd krijgt u 90 minuten afspeeltijd.
Uw oortelefoon wordt geleverd met magnetische, geribbelde oordopjes, die op een slimme manier netjes en eenvoudig kunnen worden opgeborgen. In de achterkant van elk oordopje is een magneet geïntegreerd, zodat ze aan elkaar blijven zitten – geen knopen en geen gedoe. U klikt ze gewoon met de achterkant tegen elkaar aan, bundelt ze met uw platte, knoopresistente snoer en stopt ze in uw tas, wetend dat u ze altijd eenvoudig weer kunt pakken.
2.8
van 5
4
Reviews & awards
ESFL
07/04/2020
España
Calidad de sonido y duración bateria.
Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.
Voordelen
Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".
Nadelen
El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
H Oosterhuis
18/09/2020
Nederland
mooi geluid voor redelijke prijs
Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.
Voordelen
goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur
Nadelen
te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
DonnaMaka
13/11/2023
España
AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%
Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!
Voordelen
ligereza del producto
Nadelen
lo antes mencionado
Deze review is gemaakt voor 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Deze review is gemaakt voor 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono