Uw oortelefoon wordt geleverd met magnetische, geribbelde oordopjes, die op een slimme manier netjes en eenvoudig kunnen worden opgeborgen. In de achterkant van elk oordopje is een magneet geïntegreerd, zodat ze aan elkaar blijven zitten – geen knopen en geen gedoe. U klikt ze gewoon met de achterkant tegen elkaar aan, bundelt ze met uw platte, knoopresistente snoer en stopt ze in uw tas, wetend dat u ze altijd eenvoudig weer kunt pakken.