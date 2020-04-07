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  • La liberté de la technologie sans fil
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Arrêté

3000 seriesCasque d’écoute sans fil avec micro

TAUN102BK/00

2.8
| (4) Avis
La liberté de la technologie sans fil
Les écouteurs-boutons compacts Bluetooth UpBeat offrent un son puissant et plus de 7 heures de musique sans fil. Ils constituent une solution portative pratique.
Voir tous les avantages

Son puissant.

La liberté de la technologie sans fil

  • Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière

  • Intra-auriculaires

  • Autonomie de 7 heures

Isolation passive du bruit en tout confort

Technologie de chargement rapide

La technologie de chargement rapide vous donne une charge rapide quand la batterie est presque déchargée. Seulement 15 minutes de charge vous donnent 90 minutes de lecture.

Boutons magnétiques striés facilitant le rangement

Ce casque d’écoute comprend des écouteurs-boutons magnétiques et cannelés qui facilitent grandement leur rangement. Les aimants intégrés à l’arrière garantissent que les écouteurs restent toujours ensemble sans s’emmêler grâce à leur câble anti-enchevêtrement. Il vous suffit de les coller l’un à l’autre et de les déposer dans votre sac sans vous soucier du temps qu’il vous faudra pour les en sortir et démêler les nœuds.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.8

sur 6

4

Avis

3
2

07/04/2020

España

España

Calidad de sonido y duración bateria.

Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.

Avantages

Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".

Contre

El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

18/09/2020

Nederland

Nederland

mooi geluid voor redelijke prijs

Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.

Avantages

goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur

Contre

te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

13/11/2023

España

España

AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%

Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!

Avantages

ligereza del producto

Contre

lo antes mencionado

Cet avis concerne le produit 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

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