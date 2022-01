Antisliphoofdband met siliconen greep laat u vrij bewegen

De ActionFit SHQ5200 hoofdtelefoon is uitgerust met een speciaal ontworpen hoofdband die zelfs bij uw zwaarste workout goed blijft zitten. De antisliphoofdband is voorzien van een innovatieve siliconen greep die ervoor zorgt dat de hoofdband goed blijft zitten en die voorkomt dat deze tijdens uw workout heen en weer beweegt of naar voor of achter verschuift.