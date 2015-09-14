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Niet meer leverbaar

Sportheadset met hoofdband

SHQ5200/10

4.6

| (17) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Speciaal voor sport

Het sterke en ergonomische ontwerp van de ultralichte ActionFit SHQ5200-hoofdtelefoon kan de meest intensieve trainingen aan. De neodymium-drivers van 40 mm zorgen voor een krachtige bas terwijl de open akoestiek en de afneembare oorkussens u comfortabel, droog en koel houden.

Bekijk alle voordelen

Antislip, stevige pasvorm met siliconen greep

Speciaal voor sport

  • ActionFit

  • Voor op het oor

  • Oranje/zwart

40 mm neodynium drivers voor megabas en topprestaties

40 mm neodynium drivers voor megabas en topprestaties

Swing de pan uit op stevige muziek, dankzij de krachtige 40 mm neodymium-drivers die zorgen voor megadiepe en dynamische bassen. Uw ActionFit hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om uw workout, hoe zwaar ook, een extra boost te geven. Beleef een levendige, meeslepende geluidservaring – wat voor workout u ook doet en waar u ook bent.

Goed aansluitende hoofdband past iedereen

Goed aansluitende hoofdband past iedereen

Uw ActionFit hoofdtelefoon is uitgerust met een discrete, goed aansluitende hoofdband met ergonomische oorschelpen. Ze zijn uitgebreid getest en zitten comfortabel op ieder oor– ongeacht vorm of grootte.

Afneembare, wasbare oorkussens houden u koel en droog

Afneembare, wasbare oorkussens houden u koel en droog

Werk u in het zweet – uw ActionFit SHQ5200 hoofdtelefoon is uitgerust met unieke oorkussens voorzien van een vochtwerende stof, waardoor uw oren aangenaam koel en droog blijven tijdens uw training. Was de kussens regelmatig en ze blijven zo goed als nieuw.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

17

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

14/09/2015

Nederland

Nederland

prima, jammer dat -ie alleen in het oranje te koop is!

Dit is een hele fijne hoofdtelefoon. Zit lekker en het geluid is goed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ5200 Sports Headband Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ5200 Sports Headband Headphones

28/06/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super diesnts had ik niet verwacht

Een top ervaring met uw service - competente en vriendelijke mederwerker. Bravo Philips !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ5200 Sports Headband Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ5200 Sports Headband Headphones

28/06/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super diesnts had ik niet verwacht

Een top ervaring met uw service - competente en vriendelijke mederwerker. Bravo Philips !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ5200 Sports Headband Headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ5200 Sports Headband Headphones

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