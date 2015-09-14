Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Speciaal voor sport
Het sterke en ergonomische ontwerp van de ultralichte ActionFit SHQ5200-hoofdtelefoon kan de meest intensieve trainingen aan. De neodymium-drivers van 40 mm zorgen voor een krachtige bas terwijl de open akoestiek en de afneembare oorkussens u comfortabel, droog en koel houden.
ActionFit
Voor op het oor
Oranje/zwart
Swing de pan uit op stevige muziek, dankzij de krachtige 40 mm neodymium-drivers die zorgen voor megadiepe en dynamische bassen. Uw ActionFit hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om uw workout, hoe zwaar ook, een extra boost te geven. Beleef een levendige, meeslepende geluidservaring – wat voor workout u ook doet en waar u ook bent.
Uw ActionFit hoofdtelefoon is uitgerust met een discrete, goed aansluitende hoofdband met ergonomische oorschelpen. Ze zijn uitgebreid getest en zitten comfortabel op ieder oor– ongeacht vorm of grootte.
Werk u in het zweet – uw ActionFit SHQ5200 hoofdtelefoon is uitgerust met unieke oorkussens voorzien van een vochtwerende stof, waardoor uw oren aangenaam koel en droog blijven tijdens uw training. Was de kussens regelmatig en ze blijven zo goed als nieuw.
4.6
van 5
17
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Defnie
14/09/2015
Nederland
prima, jammer dat -ie alleen in het oranje te koop is!
Dit is een hele fijne hoofdtelefoon. Zit lekker en het geluid is goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ5200 Sports Headband Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ5200 Sports Headband Headphones
Nelleke51
28/06/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Super diesnts had ik niet verwacht
Een top ervaring met uw service - competente en vriendelijke mederwerker. Bravo Philips !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ5200 Sports Headband Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ5200 Sports Headband Headphones
Schwander
28/06/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Super diesnts had ik niet verwacht
Een top ervaring met uw service - competente en vriendelijke mederwerker. Bravo Philips !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ5200 Sports Headband Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ5200 Sports Headband Headphones