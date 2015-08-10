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Arrêté
Pour les activités sportives
Robuste et ergonomique, le casque ActionFit SHQ5200 ultra-léger est conçu pour résister aux entraînements les plus intensifs. Ses haut-parleurs en néodyme 40 mm garantissent des basses puissantes, tandis que ses coussinets amovibles à la conception acoustique ouverte restent secs, frais et confortables.
ActionFit
Supra-aural
Orange et noir
Donnez le ton : libérez toute la puissance de votre musique grâce aux haut-parleurs 40 mm en néodyme produisant des basses profondes et dynamiques. Votre casque ActionFit est conçu pour vous accompagner pendant vos entraînements, quel que soit le niveau d'exigence. Pour une expérience sonore nomade en tout lieu, pour tout type d'exercice.
Votre casque ActionFit est doté d'un arceau sûr dont les coques ergonomiques ont fait l'objet d'essais très rigoureux assurant un maintien confortable sur toutes les oreilles, quelles que soient leur forme et leur taille.
Vous allez pouvoir transpirer : votre casque ActionFit SHQ5200 est doté de coussinets exclusifs recouverts d'un tissu évacuant la transpiration, pour rester au sec et au frais pendant toute votre séance de sport. Au bout de quelques utilisations, il vous suffit de détacher les coussinets pour les laver, et ils seront comme neufs.
4.6
sur 6
17
Avis
100%
recommandent ce produit
Seb29
10/08/2015
France
Très bon produit
Le son est très bon contrairement à ce que j'ai pu lire. Les basses sont présentes , pour moi rien a dire. Ergonomie parfaite, léger, tient bien en place, design sympa, vendu avec pochette, produit très soigné. Un des seuls casques de sa catégorie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHQ5200 Sports Headband Headphones
Oui, je recommande ce produit
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Ashock
18/04/2015
France
Ne lui manque qu'un micro
Ce casque est extrêmement confortable. Je l'utilise depuis plusieurs années pour courir, mais aussi pour le vélo et quelques fois comme casque principal quand les autres ont rendu l'âme. Il est donc aussi très solide. Le rendu du son est excellent et j'apprécie de ne pas être coupé des sons de la ville quand je cours ou en vélo. Cette qualité a son revert dans des environnements très bruyant, mais on ne peux pas avoir tout et son contraire ;-) Pour moi il ne lui manque qu'un micro pour répondre aux appels.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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toy13
12/07/2013
France
ceproduit possede de grandes qualite
c est un produit que je recommanderais facilement. pratique au beau design
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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