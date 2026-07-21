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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SHC8545/00
Niet meer leverbaar
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Gebruikershandleiding
Waarom moet ik de batterijen gedurende 16 uur opladen voor het eerste gebruik?
Nieuwe batterijen benutten niet hun volledige gebruikscapaciteit na de eerste keer opladen.
Wanneer gaat het GROENE oplaadlampje uit op de Philips-hoofdtelefoon?
Powerlampje gaat niet aan als de hoofdtelefoon op gelijkstroom is aangesloten.
Kan ik de Philips-hoofdtelefoon permanent op het basisstation laten zitten?
Bereik van mijn Philips-hooftelefoon is lager dan het vermelde bereik.
Kan ik 2 hoofdtelefoons gebruiken met één basisstation?
Waarom gaan Philips oplaadbare batterijen zo kort mee?
Hoe kan ik mijn Philips-hoofdtelefoon schoonmaken?
Philips-hoofdtelefoon schakelt af en toe automatisch uit of het geluid valt weg.
Storing als ik muziek beluister via de FM-hoofdtelefoon.
Voortdurend ruis op de achtergrond op mijn hoofdtelefoon.
Ik hoor zachte, storende geluiden op mijn hoofdtelefoon.
Ik hoor de muziek van de buren via mijn hoofdtelefoon.