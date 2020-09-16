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Arrêté

Casque Hi-Fi sans fil

SHC8545/00

3.3

| (8) Avis

Musique sans fil exceptionnelle

Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi et sa fonctionnalité de réglage automatique, ce casque stéréo est le nec plus ultra du confort personnel.

Voir tous les avantages

avec réglage automatique pour un confort extrême

Musique sans fil exceptionnelle

La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Réglez la fréquence de réception en un tour de main

Une simple pression sur ce bouton ultrapratique placé sur le casque permet, via un circuit commandé par microprocesseur, de régler la fréquence de transmission de façon optimale en vue d'obtenir la meilleure réception possible et une qualité sonore exceptionnelle.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.3

sur 6

8

Avis

16/09/2020

Deutschland

Deutschland

2010 gekauft und seither ohne Probleme

Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.

Avantages

Viele

Contre

Keine

Cet avis concerne le produit SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Date d'utilisation 2018-09-16

Cet avis concerne le produit SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Date d'utilisation 2018-09-16

06/01/2021

España

España

MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO

ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.

Avantages

TODO

Contre

LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Date d'utilisation 2019-01-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Date d'utilisation 2019-01-06

17/12/2013

España

España

Este producto posee unas características excelentes.

El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

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