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Arrêté
SHC8545/00
Musique sans fil exceptionnelle
Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi et sa fonctionnalité de réglage automatique, ce casque stéréo est le nec plus ultra du confort personnel.
Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.
Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.
Une simple pression sur ce bouton ultrapratique placé sur le casque permet, via un circuit commandé par microprocesseur, de régler la fréquence de transmission de façon optimale en vue d'obtenir la meilleure réception possible et une qualité sonore exceptionnelle.
3.3
sur 6
8
Avis
Juddel72
16/09/2020
Deutschland
2010 gekauft und seither ohne Probleme
Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.
Avantages
Viele
Contre
Keine
Cet avis concerne le produit SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Date d'utilisation 2018-09-16
Cet avis concerne le produit SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Date d'utilisation 2018-09-16
PIRATA 1954
06/01/2021
España
MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO
ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.
Avantages
TODO
Contre
LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Date d'utilisation 2019-01-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Date d'utilisation 2019-01-06
indaleci
17/12/2013
España
Este producto posee unas características excelentes.
El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico