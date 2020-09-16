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Niet meer leverbaar
SHC8545/00
Geweldige draadloze muziek
De vrijheid om in uw hele huis van muziek te genieten. Dankzij de HiFi-geluidsreproductie en automatische tuning-functie biedt deze stereohoofdtelefoon het ultieme persoonlijke gebruiksgemak.
Met hoogfrequente draadloze FM-transmissie, die dwars door muren gaat, kunt u zelfs in een andere kamer naar uw muziek luisteren.
Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.
Als u op de handige afstemknop op de hoofdtelefoon drukt, wordt het microprosessor-circuit automatisch optimaal afgestemd op de zendfrequentie voor de best mogelijke ontvangst en een fantastische geluidskwaliteit.
3.3
van 5
8
Reviews & awards
Juddel72
16/09/2020
Deutschland
2010 gekauft und seither ohne Probleme
Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.
Voordelen
Viele
Nadelen
Keine
Deze review is gemaakt voor SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Datum gebruik 2018-09-16
Deze review is gemaakt voor SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Datum gebruik 2018-09-16
PIRATA 1954
06/01/2021
España
MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO
ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.
Voordelen
TODO
Nadelen
LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Datum gebruik 2019-01-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Datum gebruik 2019-01-06
indaleci
17/12/2013
España
Este producto posee unas características excelentes.
El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico