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Niet meer leverbaar

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

SHC8545/00

3.3

| (8) Reviews & awards

Geweldige draadloze muziek

De vrijheid om in uw hele huis van muziek te genieten. Dankzij de HiFi-geluidsreproductie en automatische tuning-functie biedt deze stereohoofdtelefoon het ultieme persoonlijke gebruiksgemak.

Bekijk alle voordelen

met het gemak van automatische tuning

Geweldige draadloze muziek

Draadloze FM-transmissie biedt meer bewegingsvrijheid

Met hoogfrequente draadloze FM-transmissie, die dwars door muren gaat, kunt u zelfs in een andere kamer naar uw muziek luisteren.

3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties

Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.

Eenvoudiger afstemmen op ontvangstfrequentie met ATS

Als u op de handige afstemknop op de hoofdtelefoon drukt, wordt het microprosessor-circuit automatisch optimaal afgestemd op de zendfrequentie voor de best mogelijke ontvangst en een fantastische geluidskwaliteit.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

8

Reviews & awards

16/09/2020

Deutschland

Deutschland

2010 gekauft und seither ohne Probleme

Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.

Voordelen

Viele

Nadelen

Keine

Deze review is gemaakt voor SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Datum gebruik 2018-09-16

Deze review is gemaakt voor SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Datum gebruik 2018-09-16

06/01/2021

España

España

MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO

ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.

Voordelen

TODO

Nadelen

LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Datum gebruik 2019-01-06

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Datum gebruik 2019-01-06

17/12/2013

España

España

Este producto posee unas características excelentes.

El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

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