Unieke samenstelling van gezichtsreinigende borstelharen

Alle VisaPure-borstels zijn uitgerust met unieke 5-in-1-borstelhaartechnologie. Elke borstelhaar is twee keer gepolijst om soepel over uw huid te glijden. VisaPure-borstelharen zijn exra lang voor absoluut comfort voor uw huid. Visa-Pure-borstelharen zijn tot 3 keer kleiner dan uw poriën om optimaal te kunnen werken, en dichte borstels bereiken meer poriën in één behandeling om te zorgen voor een zacht, luxueus gevoel. Het materiaal van de borstelharen is speciaal geselecteerd en is waterbestendig.