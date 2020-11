Unieke OneBlade-technologie

Trim, scheer en style haar van iedere lengte met de revolutionaire OneBlade Pro. Deze hybride styler is speciaal ontworpen voor mannen die graag variëren in hun baardstijl. Het snel bewegend mesje, met unieke OneBlade-technologie, maakt 200 bewegingen per seconde en scheert haar van iedere lengte moeiteloos en comfortabel af. Trim je baard met de meegeleverde precisietrimkam en creëer perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. OneBlade Pro volgt de contouren van je gezicht voor een comfortabele scheer- en trimbeurt.