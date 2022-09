Drivers van 40 mm. Levensecht, gebalanceerd geluid

De perfect afgestemde drivers in deze koptelefoon met Hi-Res Audio-certificering zorgen voor een prachtig gebalanceerd geluid, ongeacht of ANC is in- of uitgeschakeld. De bas is strak en indrukwekkend, zonder dat hij andere tonen overstemt. De middenbereikfrequenties zijn vol en vloeiend. De hoge frequenties zitten vol details.