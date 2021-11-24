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Arrêté
Réduction du bruit Pro+
Un son naturel et équilibré
Design haut de gamme en cuir
38 heures d'autonomie
Entre sa technologie sonore et ses matériaux de qualité, ce casque sans fil circum-aural à conception arrière fermée a été pensé pour vous fournir une immersion complète dans votre musique. Quelle que soit la taille ou la forme de votre tête, les coussinets de coque doux en mousse à mémoire de forme s'adaptent parfaitement à votre morphologie, et la musique s'interrompt lorsque vous retirez le casque.
Les haut-parleurs parfaitement réglés de ce casque certifié Hi-Res Audio produisent un son parfaitement équilibré, que la fonction ANC soit activée ou non. Les basses sont précises et puissantes sans être agressives. Les médiums sont amples et fluides. Les aigus sont extrêmement détaillés.
Profitez d'un volume d'écoute optimal, où que vous soyez. La technologie de réduction de bruit adaptative associe un micro externe et un micro interne pour filtrer les sons indésirables, facilitant ainsi votre immersion. Lorsque vous en avez besoin, le mode « aware » vous reconnecte avec le monde extérieur.
Récompenses
3.6
sur 6
87
Avis
toutou martin
24/11/2021
France
tres bon produit
tres bonne qualiter sur l ensemble du produit . je recommande fortemant !!
Avantages
qualiter du produit
Contre
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Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio L3 Casque circum-aural sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio L3 Casque circum-aural sans fil
Toto917
23/09/2021
France
Un produit de qualité
Le son est équilibré en plus du filtrage grâce à la réduction de bruit active. Les coussins sont très comfortable. La commande tactile est assez fluide et l’autonomie est top.
Avantages
Qualité sonore
Contre
Ras
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio L3 Casque circum-aural sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio L3 Casque circum-aural sans fil
Philuke
23/09/2021
France
Son et finitions au top de
J'utilise ce casque depuis quelques jours et je suis, ainsi que toutes les personnes de mon entourage a qui je l'ai fait essayer, bluffé par la qualité du son et de la réduction de bruit. On est vraiment en immersion dans le morceau, et les petits sons que d'autres systèmes d'écoute vous volent sont bien présents. Respirations, glissement de doigts sur l'instrument vous mettent au plus près de l'enregistrement original. La construction du produit est superbe, et l'ergonomie très facile après quelques heures d'utilisation.
Avantages
Réduction de bruit efficace, son bien équilibré
Contre
A ce stade, rien
Cet avis concerne le produit Fidelio L3 Casque circum-aural sans fil
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L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.