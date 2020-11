Kies uit 2 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus

Met HealthyWhite+ kunt u op uw eigen manier poetsen. Optimaliseer uw poetsbeurt met 3 intensiteitsstanden en 2 poetsstanden voor witte en schone tanden. Kies Clean voor uitstekende tandplakverwijdering in 2 minuten en kies White om vlekken van bijvoorbeeld koffie of thee te verwijderen en tanden in slechts 2 weken tot 2 tinten witter te maken.