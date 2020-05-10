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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
2 poetsstanden
6 aanpasbare instellingen
1 opzetborstel
Met HealthyWhite+ kunt u op uw eigen manier poetsen. Optimaliseer uw poetsbeurt met 3 intensiteitsstanden en 2 poetsstanden voor witte en schone tanden. Kies Clean voor uitstekende tandplakverwijdering in 2 minuten en kies White om vlekken van bijvoorbeeld koffie of thee te verwijderen en tanden in slechts 2 weken tot 2 tinten witter te maken.
Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.
Met optimale reiniging door uw HealthyWhite+ wordt uw tandvlees binnen 2 weken gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel, voor uw gezondste lach ooit.
4.2
van 5
222
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Jefke7
10/05/2020
België
Geverifieerde koper
Ideale tandenborstel
Heeft 2 standen. 1-tje om tandplak te vermijden en/of te verminderen, en 1-tje om de tanden terug witter te krijgen. En dat blijkt nog te kloppen. Je moet wel wennen aan de tandenborstel, of anders wordt het wat geknoei met spatten tandpasta.
Voordelen
Verwijdert en verminderd tandplak effectief, tanden worden witter
Nadelen
Opletten voor spatten tandpasta
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/02 Sonische, elektrische tandenborstel
angelindisguise
02/02/2016
België
zelfs mijn tandarts was aangenaam verrast
De eerste keer dat ik elektrisch poetste dacht ik dat het nooit zou wennen! Ik heb mezelf ervan overtuigd om het toch 10 dagen te proberen voor ik een oordeel zou vellen. Het went vrij snel en het resultaat is subliem! Na een week moest ik op controle bij de tandarts en hij zei letterlijk: Heel goed gepoetst, een 10 van de meester! Kan er een mooier compliment zijn? :-) Mijn tanden voelen gladder aan en lijken ook groter aan te voelen, misschien door stimulatie van het tandvlees? Geen idee. Alleszins, na het nu 11 dagen te gebruiken ben ik helemaal overtuigd van de magie van het elektrisch poetsen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Tamara
29/01/2016
België
Reinigt zeer grondig en aangenaam in gebruik.
Ik mag nu al enkele dagen dit product uittesten en ik moet zeggen dat ik echt zeer tevreden ben. Zeer gemakkelijk in gebruik qua functie die je wil nemen clean of white. Ik gebruik hem wel op de laagste stand als ik de hoogste stand neem kriebelt het echt wel aan mijn tandvlees maar dit kan misschien ook liggen aan je gewoontes. Ik ben namelijk gewoon van een normale tandenborstel te gebruiken, maar nu ik deze getest heb schakel ik echt niet meer terug over. Mijn tanden zijn echt zo glad na elke poetsbeurt. Ik ben een verfente koffiedrinker dus mij tanden hadden helaas een verkleuring onderaan aan de binnenkant en na een paar dagen merkte ik al dat dit begon te vervagen. Nu kan ik extra genieten van mijn koffie en een stralende glimlach zonder zorgen ;) Het lijkt misschien een dure aankoop maar ik vind het toch zijn geld waard. Ik ben alvast overtuigd!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HealthyWhite+ HX8911/02 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand