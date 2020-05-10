Ik mag nu al enkele dagen dit product uittesten en ik moet zeggen dat ik echt zeer tevreden ben. Zeer gemakkelijk in gebruik qua functie die je wil nemen clean of white. Ik gebruik hem wel op de laagste stand als ik de hoogste stand neem kriebelt het echt wel aan mijn tandvlees maar dit kan misschien ook liggen aan je gewoontes. Ik ben namelijk gewoon van een normale tandenborstel te gebruiken, maar nu ik deze getest heb schakel ik echt niet meer terug over. Mijn tanden zijn echt zo glad na elke poetsbeurt. Ik ben een verfente koffiedrinker dus mij tanden hadden helaas een verkleuring onderaan aan de binnenkant en na een paar dagen merkte ik al dat dit begon te vervagen. Nu kan ik extra genieten van mijn koffie en een stralende glimlach zonder zorgen ;) Het lijkt misschien een dure aankoop maar ik vind het toch zijn geld waard. Ik ben alvast overtuigd!