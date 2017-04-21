[Employee of philipsglobal] Etant restée au brossage manuel, je me suis enfin laissée tenter par cette brosse à dent électrique... et je ne regrette pas du tout! Aux premiers brossages, la différence avec une brosse à dent manuelle perturbe un peu: il faut changer les mouvements habituels, les vibrations ne sont pas très agréables, le bruit est nouveau... Mais la sensation d'une bouche parfaitement propre après le brossage m'avait déjà convaincue. Au début, je redoutais que les vibrations soient agressives pour les gencives. Mais au contraire! Le brossage est super efficace mais reste très doux Au bout du troisième brossage, je ne sentais plus du tout les vibrations. Maintenant, je trouve le brossage tellement agréable que je rallume la brosse à dent qui s'éteint toute seule au bout de 2 minutes! Le timer de 30 secondes est très pratique: ca vous évite de rester sur la même zone pendant 2 minutes quand vous n'êtes pas très réveillé le matin par exemple! Pouvoir régler l'intensité du brossage est également un gros plus de cette brosse. Les jours où je sens mes gencives sensibles je peux régler l'intensité au plus bas. La boite de transport est aussi un plus: très pratique à transporter et hygiénique! Conclusion: plus aucune sensation désagréable due aux vibrations, en quelques brossages, on ne les sens plus du tout! Cette brosse est aussi très silencieuse comparée à d'autres, ce qui n'est pas négligeable au niveau du confort. Le design est aussi très réussi: elle décore la salle de bain! En bref, cette brosse à dent rend les brossages quotidiens très agréables, et la sensation de propreté à la fin n'est pas comparable aux manuelles! Je conseille vivement.