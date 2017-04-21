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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
2 modes
6 réglages personnalisables
1 tête de brosse
HealthyWhite+ vous permet de vous brosser les dents à votre convenance. Optimisez votre brossage grâce aux 3 réglages d'intensité et aux 2 modes qui répondent à vos besoins en matière de nettoyage et de blancheur du sourire. Choisissez Clean pour une élimination exceptionnelle de la plaque dentaire en 2 minutes, et White pour éliminer les taches de café ou de thé par exemple, et obtenir des dents jusqu'à 2 tons plus clairs en seulement 2 semaines.
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre HealthyWhite+, vos gencives sont plus saines en 2 semaines. Vous éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long des gencives, par rapport à une brosse à dents manuelle, pour un sourire encore plus sain.
4.2
sur 6
222
Avis
85%
recommandent ce produit
bibicador
21/04/2017
France
Acheteur vérifié
Dents propres
Je regrette de ne pas avoir franchi le pas de la brosse à dents électriques plutôt !! A changer mon ressenti sur les dents propres PLus jamais un retour au mode manuel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
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Alice57
24/10/2016
France
Acheteur vérifié
On ne peut plus faire sans!
Au départ septique, c'est mon dentiste qui m'a orientée vers l'achat d'une brosse à dents électrique car mes dents sont fragiles (peu d'email) et abîmées par un mauvais brossage. Le premier jour, la sensation de brossage est assez désagréable à cause des vibrations auxquelles on est pas habitué, mais ensuite c'est un plaisir de se brosser les dents! Le fait aussi que la brosse s'arrête d'elle-même au bout de 2 minutes est un point fort. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser des brossettes pour dents sensibles: je n'ai plus aucun saignement de gencives, et le tarte a quasiment disparu! Presque plus besoin de passer chez le dentiste pour un détartrage! ;) La sensation de bouche propre se fait ressentir après chaque brossage, et c'est super.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
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seve279
30/08/2016
France
Acheteur vérifié
A changé mon brossage
Super, vraiment rien à voir avec les brosses à dent circulaire. Moi qui ne supportais pas ce type de brosse à dent, je trouve que celle-ci est parfaite grâce notamment au réglage de la force de brossage. De plus, elle dispose d'un mode d'adaptation qui permet de s'habituer doucement au brossage électronique, idéal pour moi qui avais l'habitude du brossage à la main. Seul bémol, certains réglages nécessitent la notice, sinon impossible de s'en souvenir (mais se ne sont pas les réglages du quotidien)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HealthyWhite+ HX8911/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
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Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean