Flost u niet? AirFloss dan!

Als u niet regelmatig flost, is AirFloss een eenvoudige oplossing voor reiniging tussen de tanden. AirFloss kan worden gebruikt in combinatie met (mond)water en is voorzien van een unieke technologie die gebruikmaakt van lucht en microdruppels om tandplak te verwijderen op moeilijk bereikbare plekken. Bekijk alle voordelen