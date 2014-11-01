Philips Sonicare AirFloss

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Niet meer leverbaar

Philips Sonicare AirFlossTussen de tanden, oplaadbaar

HX8211/02

3.8

| (786) Reviews & awards

Flost u niet? AirFloss dan!

Als u niet regelmatig flost, is AirFloss een eenvoudige oplossing voor reiniging tussen de tanden. AirFloss kan worden gebruikt in combinatie met (mond)water en is voorzien van een unieke technologie die gebruikmaakt van lucht en microdruppels om tandplak te verwijderen op moeilijk bereikbare plekken.

Bekijk alle voordelen

Verwijdert tandplak op plekken waar een tandenborstel niet kan komen

Flost u niet? AirFloss dan!

  • met 1 spuitkop

Technologie met lucht en microdruppels

Technologie met lucht en microdruppels

AirFloss maakt gebruik van unieke technologie met lucht en microdruppels, waarbij lucht en water of mondspoeling tussen uw tanden en kiezen wordt gespoten. De eenvoudige activeringsknop werkt net zo eenvoudig als een muisklik.

Een gemakkelijke manier om beter schoon te maken tussen de tanden

Een gemakkelijke manier om beter schoon te maken tussen de tanden

Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor totale gezondheid van uw mond. AirFloss is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen. 96% van mensen die voorheen niet regelmatig flosten, bleef de AirFloss na drie maanden vier of meer dagen per week gebruiken.

Reinigt uw hele mond in slechts 30 seconden

Reinigt uw hele mond in slechts 30 seconden

Met de AirFloss duurt het reinigen van uw hele mond slechts 30 seconden. Houd gewoon de knop ingedrukt om het apparaat één keer te activeren, beweeg de geleidetip en herhaal de handeling. Als u de nieuwe automatische activeringsfunctie wilt gebruiken, houdt u de knop ingedrukt en beweegt u de geleidetip van ruimte naar ruimte. Het apparaat geeft elke seconde automatisch een luchtstoot.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.8

van 5

786

Reviews & awards

01/11/2014

België

België

Een product waar ik zat op te wachten!

Is zeer eenvoudig in gebruik. Geen gedoe met draden. Zeer zuinig met energie, ik gebruik het nu al meer dan een maand zonder oplading en gebruik het 3 maals per dag! Licht zeer goed in de hand. Neemt weinig plaats in op de toilettafel. Kortom een dijk van een product!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

16/01/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Philips Sonicare AirFloss

De Philips Sonicare AirFloss kan het gebit verder helpen om goed schoon te blijven, na een eerder mondhygiëne advies om ragers toe te passen en dagelijks een schoon gebit te behouden.

Voordelen

Mondhygiëne kan verbeteren, zodat een tandarts- of mondhygiënebezoek ook tevreden verloopt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

Datum gebruik 2019-12-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

Datum gebruik 2019-12-16

15/03/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fantastisch apparaat

Ik gebruik sinds enkele weken de airbrush van Philips. Ik gebruik er paradontax mondwater in en poets mijn tanden met paradontax whitning.Mijn tanden zijn spierwit en geen plak meer. Ik poets 'smorgens en 'avonds.Ik had altijd veel plak. Ik vind het een fantastisch apparaat. Míjn leeftijd is overigens 71 jaar.

Voordelen

Makkelijk in gebruik en je hebt veel minder mondwater nodig.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

Datum gebruik 2019-02-15

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar

Datum gebruik 2019-02-15

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. dan alleen handmatig poetsen