Philips Sonicare AirFloss

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Niet meer leverbaar
HX8211/02
Flost u niet? AirFloss dan!
Als u niet regelmatig flost, is AirFloss een eenvoudige oplossing voor reiniging tussen de tanden. AirFloss kan worden gebruikt in combinatie met (mond)water en is voorzien van een unieke technologie die gebruikmaakt van lucht en microdruppels om tandplak te verwijderen op moeilijk bereikbare plekken.
met 1 spuitkop
AirFloss maakt gebruik van unieke technologie met lucht en microdruppels, waarbij lucht en water of mondspoeling tussen uw tanden en kiezen wordt gespoten. De eenvoudige activeringsknop werkt net zo eenvoudig als een muisklik.
Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor totale gezondheid van uw mond. AirFloss is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen. 96% van mensen die voorheen niet regelmatig flosten, bleef de AirFloss na drie maanden vier of meer dagen per week gebruiken.
Met de AirFloss duurt het reinigen van uw hele mond slechts 30 seconden. Houd gewoon de knop ingedrukt om het apparaat één keer te activeren, beweeg de geleidetip en herhaal de handeling. Als u de nieuwe automatische activeringsfunctie wilt gebruiken, houdt u de knop ingedrukt en beweegt u de geleidetip van ruimte naar ruimte. Het apparaat geeft elke seconde automatisch een luchtstoot.
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3.8
van 5
786
Reviews & awards
Erwin1958
01/11/2014
België
Een product waar ik zat op te wachten!
Is zeer eenvoudig in gebruik. Geen gedoe met draden. Zeer zuinig met energie, ik gebruik het nu al meer dan een maand zonder oplading en gebruik het 3 maals per dag! Licht zeer goed in de hand. Neemt weinig plaats in op de toilettafel. Kortom een dijk van een product!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Alexander1
16/01/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Philips Sonicare AirFloss
De Philips Sonicare AirFloss kan het gebit verder helpen om goed schoon te blijven, na een eerder mondhygiëne advies om ragers toe te passen en dagelijks een schoon gebit te behouden.
Voordelen
Mondhygiëne kan verbeteren, zodat een tandarts- of mondhygiënebezoek ook tevreden verloopt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Datum gebruik 2019-12-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Datum gebruik 2019-12-16
Hilsaba
15/03/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Fantastisch apparaat
Ik gebruik sinds enkele weken de airbrush van Philips. Ik gebruik er paradontax mondwater in en poets mijn tanden met paradontax whitning.Mijn tanden zijn spierwit en geen plak meer. Ik poets 'smorgens en 'avonds.Ik had altijd veel plak. Ik vind het een fantastisch apparaat. Míjn leeftijd is overigens 71 jaar.
Voordelen
Makkelijk in gebruik en je hebt veel minder mondwater nodig.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Datum gebruik 2019-02-15
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss HX8211/02 Tussen de tanden, oplaadbaar
Datum gebruik 2019-02-15
dan alleen handmatig poetsen