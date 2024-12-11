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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HX8211/02
Niet meer leverbaar
Waar kan ik de Philips Sonicare AirFloss en accessoires kopen?
Wat voor mondwater kan ik gebruiken voor mijn Philips Sonicare AirFloss?
Kan de batterij van mijn Philips Sonicare AirFloss worden vervangen?
Wat betekenen de batterijlampjes op mijn Philips Sonicare AirFloss?
Hoe weet ik welk model Philips Sonicare AirFloss ik heb?
Kan ik mijn Sonicare AirFloss-oplader gebruiken om mijn tandenborstel op te laden?
Hoe moet ik de Philips Sonicare AirFloss gebruiken?
Uw Philips Sonicare AirFloss gereedmaken voor gebruik
Mijn Philips Sonicare AirFloss reinigen
Het vul- en oplaadstation van de Philips AirFloss gebruiken
Mijn Philips Sonicare AirFloss lekt
Ik moet het handvat van mijn Philips Sonicare AirFloss vaak opladen
Mijn vul- en oplaadstation voor Philips Sonicare vult mijn AirFloss niet volledig
Mijn tandvlees bloedt wanneer ik de Philips Sonicare AirFloss gebruik
Mijn Philips Sonicare-tandenborstel kan niet worden ingeschakeld
Mijn Philips Sonicare AirFloss maakt een fluitend geluid
Mijn Philips Sonicare AirFloss-reservoirklepje is losgekomen
Mijn Philips Sonicare AirFloss werkt minder krachtig
Spuitkop Philips Sonicare AirFloss breekt/komt niet los
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product