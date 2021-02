Gepatenteerde sonische technologie

Sonicare's gepatenteerde sonische technologie combineert opzetborsteltjes, die zijn ontworpen om de vorm van uw tanden te volgen, met poetsbewegingen met zeer snelle borstelbewegingen (31.000 poetsbewegingen per minuut) voor een dynamisch reinigingseffect. Hierdoor krijgt u een poetservaring die nergens mee is te vergelijken. Het is klinisch bewezen dat de Sonicare-tandenborstel tandvleesontstekingen helpt verminderen, uw tandvlees gezonder maakt en verkleuringen door koffie, thee en tabak significant vermindert, met natuurlijk wittere tanden als resultaat.