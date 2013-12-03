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Niet meer leverbaar
Zorgeloos strijken, geen instelling vereist
Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier... U kunt alle stoffen achter elkaar door strijken zonder iets te moeten instellen. Het Philips PerfectCare-strijkijzer biedt snel resultaat bij alle stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.
5 bar
Stoomstoot van 220 g
Vast waterreservoir van 2,2 l
Draagvergrendeling
Een perfecte instelling voor al uw kleding. Altijd de perfecte combinatie van stoom en temperatuur: 1) De Advanced Smart Control-processor stelt de perfecte combinatie van stoom en temperatuur in 2) De extra krachtige cyclonische stoomkamer zorgt voor een krachtige, constante stoom op alle stoffen
Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.
PerfectCare Aqua is voorzien van een uniek, groot waterreservoir dat garant staat voor urenlang strijkgemak zonder dat u het waterreservoir hoeft bij te vullen. Strijkbeurten worden gemakkelijker en gaan sneller. Het ontwerp van het volledig zichtbare waterreservoir zorgt ervoor dat u het waterniveau vanuit elke hoek goed kunt zien.
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Prijzen
4.4
van 5
43
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Gertje
03/12/2013
België
goede prijs kwaliteit
strijkt en stoomt prima->een plezier om mee te werken. 2 opmerkingen: watertank is niet demonteerbaar; strijkbout moet steeds in houder geplaatst worden.Kan niet rechtop geplaatst worden tijdens het strijken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8635/02 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8635/02 Strijkijzer met stoomgenerator
Liedje
16/01/2014
Nederland
Fantastisch apparaat
Fantastisch produkt!Had ik jaren eerder moeten aanschaffen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8635/02 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8635/02 Strijkijzer met stoomgenerator
jopie52
22/08/2013
Nederland
Geverifieerde koper
makkelijk in gebruik
prima strijkijzer strijken gaat veel sneller en gladder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8635/02 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8635/02 Strijkijzer met stoomgenerator