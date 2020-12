Getest en goedgekeurd door onafhankelijke textieldeskundigen

Dit strijkijzer is door onafhankelijke instituten met expertise op het gebied van textiel getest en goedgekeurd voor de uitstekende strijkprestaties, zoals DWI, IWTO en Woolmark. Het Woolmark Apparel Care-programma helpt klanten bij het identificeren van kwalitatieve witgoedproducten die zijn goedgekeurd door The Woolmark Company voor gebruik bij wolproducten. Met zijn exclusieve OptimalTemp-technologie is Philips tot nu toe het enige merk met het Woolmark-certificaat Goud. U kunt erop vertrouwen dat door Woolmark-goedgekeurde Apparel Care-producten het beste geschikt zijn voor elk kledingstuk met wol.