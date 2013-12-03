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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron GC8635/02
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron GC8635/02

Niet meer leverbaar

PerfectCare AquaStrijkijzer met stoomgenerator

GC8635/02

4.4

| (43) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan

1 Prijs

Zorgeloos strijken, geen instelling vereist

Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier... U kunt alle stoffen achter elkaar door strijken zonder iets te moeten instellen. Het Philips PerfectCare-strijkijzer biedt snel resultaat bij alle stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.

Bekijk alle voordelen

Met OptimalTemp en groot, zichtbaar waterreservoir van 2,2 liter

Zorgeloos strijken, geen instelling vereist

  • 5 bar

  • Stoomstoot van 220 g

  • Vast waterreservoir van 2,2 l

  • Draagvergrendeling

OptimalTemp: de perfecte combinatie van stoom en temperatuur

OptimalTemp: de perfecte combinatie van stoom en temperatuur

Een perfecte instelling voor al uw kleding. Altijd de perfecte combinatie van stoom en temperatuur: 1) De Advanced Smart Control-processor stelt de perfecte combinatie van stoom en temperatuur in 2) De extra krachtige cyclonische stoomkamer zorgt voor een krachtige, constante stoom op alle stoffen

Druk tot 5 bar

Druk tot 5 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

Groot zichtbaar waterreservoir van 2,2 liter

Groot zichtbaar waterreservoir van 2,2 liter

PerfectCare Aqua is voorzien van een uniek, groot waterreservoir dat garant staat voor urenlang strijkgemak zonder dat u het waterreservoir hoeft bij te vullen. Strijkbeurten worden gemakkelijker en gaan sneller. Het ontwerp van het volledig zichtbare waterreservoir zorgt ervoor dat u het waterniveau vanuit elke hoek goed kunt zien.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.4

van 5

43

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

03/12/2013

België

België

goede prijs kwaliteit

strijkt en stoomt prima->een plezier om mee te werken. 2 opmerkingen: watertank is niet demonteerbaar; strijkbout moet steeds in houder geplaatst worden.Kan niet rechtop geplaatst worden tijdens het strijken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8635/02 Strijkijzer met stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8635/02 Strijkijzer met stoomgenerator

16/01/2014

Nederland

Nederland

Fantastisch apparaat

Fantastisch produkt!Had ik jaren eerder moeten aanschaffen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8635/02 Strijkijzer met stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8635/02 Strijkijzer met stoomgenerator

22/08/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

makkelijk in gebruik

prima strijkijzer strijken gaat veel sneller en gladder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8635/02 Strijkijzer met stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8635/02 Strijkijzer met stoomgenerator

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