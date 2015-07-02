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Arrêté
Repassage sans souci, aucun réglage requis
Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton… dans n'importe quel ordre et sans réglage. Le fer Philips PerfectCare garantit des résultats parfaits, très rapidement et sans risque d'endommager vos vêtements. Le repassage devient un jeu d'enfant.
5 bars
Effet pressing 220 g
Réservoir fixe 2,2 l
Système de verrouillage
Un réglage parfait pour tous vos vêtements. La combinaison vapeur/température est optimale en permanence grâce aux éléments suivants : 1) Le processeur de contrôle intelligent de pointe définit la combinaison vapeur/température optimale. 2) La chambre cyclonique ultra-puissante produit une vapeur puissante et ininterrompue pour tous vos textiles.
Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.
PerfectCare Aqua offre une caractéristique unique : un grand réservoir d'eau, qui permet de repasser des heures sans avoir à le remplir. Finies les corvées de repassage ! L'excellent design du réservoir d'eau entièrement visible vous permet de voir le niveau d'eau de n'importe quel angle de vue.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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Récompenses
4.4
sur 6
43
Avis
81%
recommandent ce produit
poupounette1
02/07/2015
France
Toute les qualités que l'on recherche
Voilà la Centrale Vapeur que j'attendais depuis longtemps Elle est facile d'utilisation. Son temps de chauffe est très court. Elle repasse toutes sortes de vêtement à la suite sans avoir à changer le thermostat. Elle est d'un très joli design. Je l'adore et la recommande vivement.. Merci Philips pour ce produit performant !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Aqua GC8635/02
Oui, je recommande ce produit
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Jo33
29/10/2012
France
Acheteur vérifié
Très bon produit
Le repassage en deviendrait presque un plaisir ! Fer très léger et très efficace.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Aqua GC8635/02
Oui, je recommande ce produit
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JBe27
29/10/2012
France
Très bon produit
Le repassage en deviendrait presque un plaisir ! Fer très léger et très efficace.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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