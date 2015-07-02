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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron GC8635/02
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Arrêté

PerfectCare AquaCentrale vapeur

GC8635/02

4.4

| (43) Avis | 81% recommandent ce produit

1 récompense

Repassage sans souci, aucun réglage requis

Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton… dans n'importe quel ordre et sans réglage. Le fer Philips PerfectCare garantit des résultats parfaits, très rapidement et sans risque d'endommager vos vêtements. Le repassage devient un jeu d'enfant.

Voir tous les avantages

Avec OptimalTEMP et un réservoir de 2,2 l entièrement visible

Repassage sans souci, aucun réglage requis

  • 5 bars

  • Effet pressing 220 g

  • Réservoir fixe 2,2 l

  • Système de verrouillage

OptimalTEMP : la combinaison parfaite de vapeur et température

OptimalTEMP : la combinaison parfaite de vapeur et température

Un réglage parfait pour tous vos vêtements. La combinaison vapeur/température est optimale en permanence grâce aux éléments suivants : 1) Le processeur de contrôle intelligent de pointe définit la combinaison vapeur/température optimale. 2) La chambre cyclonique ultra-puissante produit une vapeur puissante et ininterrompue pour tous vos textiles.

Jusqu'à 5 bars de pression

Jusqu'à 5 bars de pression

Plus il y a de vapeur, plus le repassage est rapide. La vapeur puissante et régulière qui est générée pénètre en profondeur dans le tissu, pour un repassage plus rapide et plus efficace. La puissance de la vapeur est réglable en fonction de vos besoins.

Grand réservoir d'eau de 2,2 l entièrement visible

Grand réservoir d'eau de 2,2 l entièrement visible

PerfectCare Aqua offre une caractéristique unique : un grand réservoir d'eau, qui permet de repasser des heures sans avoir à le remplir. Finies les corvées de repassage ! L'excellent design du réservoir d'eau entièrement visible vous permet de voir le niveau d'eau de n'importe quel angle de vue.

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4.4

sur 6

43

Avis

81%

recommandent ce produit

02/07/2015

France

France

Toute les qualités que l'on recherche

Voilà la Centrale Vapeur que j'attendais depuis longtemps Elle est facile d'utilisation. Son temps de chauffe est très court. Elle repasse toutes sortes de vêtement à la suite sans avoir à changer le thermostat. Elle est d'un très joli design. Je l'adore et la recommande vivement.. Merci Philips pour ce produit performant !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Aqua GC8635/02

Oui, je recommande ce produit

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29/10/2012

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit

Le repassage en deviendrait presque un plaisir ! Fer très léger et très efficace.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare Aqua GC8635/02

Oui, je recommande ce produit

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29/10/2012

France

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Très bon produit

Le repassage en deviendrait presque un plaisir ! Fer très léger et très efficace.

Oui, je recommande ce produit

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